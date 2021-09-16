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В результаті вибуху в Карпатах загинули двоє туристів: подробиці Вибух стався, коли 12 туристів з Коломиї зупинилися на ночівлю в горах та розпалили багаття

У Карпатах прогримів вибух, який забрав життя двох туристів. Ще чотири отримали під час детонації травми. Про те, що сталося в Карпатському високогір'ї, йдеться в сюжеті на телеканалі "Україна 24".

Подія сталася високо в горах. 12 туристів з міста Коломия зупинилися на ночівлю і розпалили багаття. Через деякий час стався вибух. Відомо, що серед туристів були двоє дітей — трьох і п'яти років.

По тривозі були підняті шість пошуково-рятувальних відділень ДСНС. Постраждалих всю ніч зносили вниз на ношах. Під час вибуху загинули двоє чоловіків 29 та 36-річний. Як виявилося, жертви вибуху перебували на момент детонації поруч з багаттям. Четверо інших туристів під час вибуху отримали важкі травми.

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Рятувальникам довелося на місці надавати долікарську першу медичну допомогу. І це їм вдалося - у поранених було зупинено кровотечу. Прибулі не місце події медики госпіталізували туристів в обласну клінічну лікарню. Одна з туристок, яка серйозно постраждала під час вибуху, в цей момент знаходиться в критичному стані. Її життя відстоюють медики лікарні.

Завідувачка відділення невідкладної допомоги обласної клінічної лікарні Іванна Васкул повідомила, що пацієнти, які надійшли, мали поранення різного роду, в тому числі й осколкові. Були й опіки. За її словами, в однієї пацієнтки загрозливий для життя стан.

Причину вибуху з'ясовують правоохоронні органи. Є версія, що в багаття потрапив бойовий снаряд, який зберігся в горах з часів Другої світової війни.

За словами Ганни Дан, начальниці сектору комунікації Нацполіції Закарпатської області, на місці події слідчі вилучили уламки снаряда, які були в корозії. Попередньо це могли бути уламки від снаряда часів Першої світової війни, сказала вона.



Рятувальники, які допомогли туристам вибратися з гір, повідомили, що там, де стався вибух — улюблене місце у туристів. У зв'язку з цим, вони закликають бути обережними в горах, через те що боєприпасів з часів Другої світової війни там може бути чимало.

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Нагадаємо, ще дві людини загинули від потужного вибуху в центрі Дніпра. 15 вересня вранці вибухнув легковий автомобіль на вул.Богдана Хмельницького. Вибух розірвав автомобіль, знищивши конструкцію. Під час події загинули дві людини. Цей вибух може бути з однаковою ймовірністю як терактом, так і вбивством або необережним поводженням з вибуховою речовиною. Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" заявив експерт з військової контррозвідки, полковник СБУ і МВС Михайло Притула.

"В такому випадку це швидше вбивство або замах на вбивство, тому що ні в кого ніяких вимог на певні дії не надходило на сьогодні. Тому кваліфікація як теракт — хіба що як залякування суспільства. Це реально вбивство або нещасний випадок. Таке теж може бути, якщо людина працювала з вибухівкою і могла везти з собою якусь речовину",- заявив експерт.

Особа одного загиблого встановлена — це прессекретарка Дніпровського обласного управління ДСНС Дар'я Гречищева. Це вже підтвердили в ДСНС. Другий загиблий-колишній учасник АТО, волонтер Олексій Кавлак.

Крім того, з'явилася версія, що вибух авто стався через наявність в ньому боєприпасів. Таке припущення в ефірі на каналі "Україна 24" висловив експерт Асоціації саперів України Руслан П'ятковський.

"Мені зараз важко говорити — теракт це чи неправильне поводження з вибухонебезпечними предметами. Можу сказати одне: я ще у 2015 році говорив, що війна має здатність поширюватися, як ракова пухлина. Якщо у 2014 році боєприпаси були доступні безпосередньо в зоні бойових дій, то на сьогодні ми їх знаходимо по всій Україні", - сказав П'ятковський