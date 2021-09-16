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Юлія Мендель стане колумністкою програми "Реальна політика з Євгенієм Кисельовим" "Вона професійна журналістка з великим досвідом роботи", - сказав Кисельов

У новому інформаційному сезоні команда проєкту «Реальна політика з Євгенієм Кисельовим» підсилюється. Відтепер щонеділі Юлія Мендель коментуватиме події, що відбуваються в Україні та світі.

«Багато людей сприймають Юлію Мендель як колишню прессекретарку президента. А насправді вона професійна журналістка з великим досвідом роботи, працювала в багатьох іноземних медіа, таких як New York Times чи Politico. І це, включно з роботою в Офісі президента, робить її думку цікавою і корисною для аудиторії», — коментує Євгеній Кисельов.

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Юлія Мендель спеціально для програми «Реальна політика з Євгенієм Кисельовим» готуватиме відеоколонку, де коментуватиме актуальні теми, висловлюватиме свою позицію та ділитиметься власною точкою зору.

Дебют Юлії Мендель у програмі «Реальна політика з Євгенієм Кисельовим» можна побачити вже цієї неділі о 22:00 в ефірі головного інформаційного каналу країни — «Україна 24».