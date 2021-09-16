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"Кілька років такого не було": глава ОДА про обстріл російськими бойовиками міста Щастя Мер міста отримав легке поранення, громадські заходи в Станиці Луганській скасовані

Вранці 16 вересня російські бойовики обстріляли місто Щастя в Луганській області, в результаті чого було поранено міського голову Олександра Донця. Ситуацію в ефірі програми "Сьогодні День" на каналі "Україна 24" прокоментував голова Луганської ОДА та обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

Гайдай зазначив, що Донець отримав легке поранення і вже приступив до роботи.

"Не було ніяких попереджень. Більш того, це для нас дійсно несподіванка, тому що декілька років не було жодного обстрілу в Щасті. Це не лінія розмежування, це в глибині міста, ми там побудували сучасну сервісну зону. Перший обстріл був о 6:47. Минув певний час, керівник міської військово-цивільної адміністрації Олександр Донець поїхав подивитися, що сталося, які ушкодження, чи ніхто не постраждав. І коли там проводив огляд, о 7:30 було здійснено другий постріл, під час якого він отримав поранення", - розповів Гайдай.

За словами голови ОДА, снаряд впав біля гуртожитку, і завдяки щасливому випадку поруч не було великої кількості людей.

"Це гуртожиток, там поруч немає школи або дитсадка, але в гуртожитку живуть люди, і пощастило, що нікого не було на вулиці. У нас є і фото, і відео, видно, що машину було пошкоджено від обстрілу, стіни посічені, 20 вікон вибито. Якби там перебували люди, то все було б можливо. Зараз над цим працюють, там знаходяться військові, правоохоронці, все з'ясовують", - сказав Гайдай.

Голова Луганської ОДА змушений був скасувати змагання, які були заплановані в Станиці Луганській.

"Можу сказати, що на 18 вересня в Станиці Луганській ми планували провести спортивні змагання, де б взяли участь 1,5-2 тис. осіб. На жаль, змушені скасувати цей захід. Станиця Луганська знаходиться на лінії розмежування, і хоч ми там побудували сучасний стадіон, я скасовую захід, переношу на невизначений термін", - сказав Гайдай.

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Як передає Штаб ООС, обстріл імовірно здійснювався з міномета калібром 82 мм. Були пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури - адміністративна будівля, автотранспорт.

Представник української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш вважає, що Росія посилює інтенсивність обстрілу українських військ, оскільки розуміє, що втрачає інструмент впливу на Україну, втілений у Мінських домовленостях. "Росія бачить, що вона втрачає "Мінськ" як інструмент впливу на Україну. Тому вона застосовує військові інструменти. Це її звичайні методи, вона завжди так робила, і буде так робити, на жаль. І ми повинні бути до цього готові - і морально, і у військовому плані", - сказав Гармаш.