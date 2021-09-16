10:38, Сьогодні

"Ми обидва знаємо, що ви клоун": Білецький і Арестович поскандалили в прямому ефірі Білецький звинуватив Арестовича в тому, що "його робота - тролити"

В ефірі програми "Ток-шоу №1" на каналі "Україна 24" глава Національного корпусу Андрій Білецький та радник голови Офісу президента Олексій Арестович влаштували перепалку після того, як один назвав іншого "клоуном".

Білецький:

"Я розумію, що ваша робота - ви удаєте, що експерт, але ми обидва знаємо, що ви клоун, і ваша робота - тролити. Але давайте не переходити на особисте, це вам не буде приємно".

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Слухай, друже, перейдімо на особисте. Давай я нагадаю тобі - ти клоуном чому мене назвав? Тому що я сказав, що АТО це курорт, чи як? Давай я тобі нагадаю про смерть Ярослава Бабича (юрист батальйону "Азов", знайдений повішеним у своїй квартирі - ред.), пригадаю тобі твого Боцмана (Сергій Коротких, неонацист, якого пов'язують з білоруськими та російськими спецслужбами - ред.), зустріч напередодні підриву Павла Шеремета Боцмана з Шереметом. І хто мінував, можливо, машину, поки він зустрічався і розмовляв.

Білецький:

Ти будеш в суді відповідати на ці слова?

Арестович:

Я готовий. Хто загинув у Запорізькій області при спробі пограбувати інкасаторів Ощадбанку?

Білецький:

Я розповім.

Арестович:

Ось розкажеш в суді. Клоун, блін...

Ведучий припинив перепалку, після чого Білецький і Арестович закінчили свої виступи в спокійнішому тоні, але не припинили взаємні звинувачення.

Як передає УНІАН, раніше ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков опублікував відеоролик, де Арестович нібито "розвінчав міф" навколо АТО. Радник глави Офісу президента назвав АТО "курортом для хлопчиків" і "піонерським табором". "Навколо АТО існує величезний міф і кількість міфів про те, що наші хлопці страждають, гинуть... АТО - це великий курорт такий, для хлопчиків, великий піонертабір. Там свято непослуху. Вони вириваються від дружин, від дітей і від тещ туди", - сказав Арестович.