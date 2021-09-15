23:38, Вчора

Путін може напасти на Україну із Білорусі без дозволу Лукашенка — Арестович Радник глави Офіса президента звернув увагу на те, що військові сили біля кордонів Білорусі накопичуються поступово

Загроза нападу Росії на Україну з боку білоруського кордону існує, через те, що президент РФ Володимир Путін, може і не запитати на це дозвіл у лідера Республіки Білорусь Олександра Лукашенка. Про це в програмі "Ток шоу №1" в ефірі на телеканалі "Україна 24" повідомив спікер української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі, позаштатний радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

"Олександр Григорович (Лукашенко – ред.) досі дотримується певної незалежності політики, незважаючи на 28 підписаних документів. Найкраще свідчення тому — він не визнав Крим досі, чинить опір відновленню повітряного сполучення з Кримом. Деякі інші ознаки показують, що все-таки він проводить окрему від Російської Федерації політику. Але, з усім тим, ми маємо 28 документів, які підписані в рамках об'єднання Союзної держави, і велика частина минулої зустрічі Лукашенка і Путіна присвячена саме військовій співпраці. Саме так прозвучали слова про С-400 і закупівлю Білоруссю озброєння на 1 млрд доларів і так далі. Думаю, що Росія проводить комплекс заходів щодо втягування Білорусі у свою орбіту і закріплення цього статусу, перш за все військового. Чи можемо ми сказати, що білоруські Збройні Сили є частиною планів Росії? Думаю, що ні. Поки. Але військова небезпека біля кордонів України, безумовно, посилюється", - зазначив Арестович.

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Арестович також звернув увагу на те, що Білорусь і Росія нарощують поступово кількість військових навчань, які проходять поруч з українськими кордонами.

"І головне — що збільшується поступово, тобто щорічно зростає кількість оперативних заходів, які Білорусь проводить спільно з Росією і Росія сама по собі проводить. І наші зусилля передбачають, зокрема, різні варіанти дій Росії з території Білорусі. Може виникнути ситуація, коли Путін не запитає Лукашенка про використання території Білорусі проти України. Імовірність цього дуже мала, але розглядається", - зазначив Арестович.

Раніше Арестович повідомляв, що самі російсько-білоруські навчання "Захід-2021" не несуть істотної загрози для нашої країни. За його словами, у разі військової атаки з боку Білорусі допомогти Україні зможуть країни, з якими були проведені спільні навчання. "Реальної загрози в сенсі" Хмари ворожі віють над нами", як мені здається, немає. Є збільшення військової небезпеки стосовно України, яке пов'язане з проведенням цих навчань. Вони більш масштабні, ніж безпосередньо активна фаза, яка пройде на території Білорусі. Починаючи з 2017 року, росіяни долучають під час цих навчань від 150 до 250 тис. військовослужбовців по всій території Росії, це стратегічні навчання з перекиданням сил з Далекого Сходу. Але, з усім тим, саме такі навчання були й у 2017 році, у 2019 - як ми бачимо, тоді нічого не сталося", — сказав Арестович.