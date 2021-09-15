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Коли Путін зрозуміє, що не отримає Донбас, він знайде спосіб вивести війська - дипломат з США Джон Гербст розповів, чи є перспектива приєднання США до формату переговорів щодо Донбасу

Ситуація на Донбасі залишається напруженою і далека від припинення війни, незважаючи на "Мінські угоди" і переговори в "Нормандському форматі". Чи є сенс підключатися США до переговорного процесу, в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" розповів колишній американський посол Джон Гербст.

На думку дипломата, сьогодні немає формату переговорів, які б припинили війну на Донбасі. І ця війна триватиме до тих пір, поки Кремль не втратить до неї інтерес, і не забере звідти своїх військових і зброю.

"Я не бачу формат, який сприяє зараз переговорам, тому що питання про війну на Донбасі досить просте — зараз Кремль веде агресію. Це тому що Путін ще не розуміє, що він не може виграти на Донбасі, але є люди в Москві, які розуміють, що виграти там вони не зможуть. Коли Путін або інша вирішальна людина в Росії це зрозуміє, вони знайдуть спосіб переговорів, щоб вивести свої війська і свою зброю з Донбасу. До цього моменту Мінськ не підштовхнув процес відходу російських військ з Донбасу ані на сантиметр. Були цікаві розмови та переговори про цю війну тільки між Вашингтоном", — повідомив Джон Гербст.

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Він також зазначив, що Росія з Америкою говорила щодо Донбасу предметно, а в Мінську вона йде від головної теми.

"Тільки з американцями росіяни говорили з інтересом про це. На Мінському форматі вони говорять просто нісенітниці або те, що неважливо. Тому формат не важливий, а важливий натиск на Москву з боку санкцій і з боку військової допомоги для України", — підкреслив дипломат.

Колишній посол США в Україні Вільям Тейлор вважає, що участь США в переговорах по Донбасу можуть стати новою главою в американо-українських відносинах. Він зазначив, що теперішні переговорні формати щодо Донбасу тривають вже майже вісім років, але безуспішні. "Може бути, якщо Сполучені Штати приєднаються до цих переговорів, до "Нормандського формату" або, може бути, до якого-небудь іншого формату... Можливо навіть, що США під'єднаються безпосередньо до України в переговорах з росіянами. Може бути, вдасться домогтися прогресу. І якщо трапиться так, то це стане новим елементом наших відносин", — сказав дипломат в інтерв'ю телеканалу "Дом".

Також повідомлялося, що США хочуть знайти рішення, яке забезпечить роботу газотранспортної системи України після запуску російського газопроводу "Північний потік-2". Про це повідомив старший радник з енергетичної безпеки Держдепу США Амос Хохштайн. "Я приїхав сюди після того, як "Газпром" заявив про те, що вони завершили будівництво. Безумовно, це важлива подія для мене і США... я їхав сюди, пам'ятаючи про події 11 вересня 2001 року, пам'ятаючи про питання національної безпеки, про те, наскільки це важливо для нас і України. Я згадую ці терористичні атаки та думаю, що сьогодні Україна перебуває під тиском, піддається терористичним атакам з боку Росії. Я знаю про Майдан, про опір, мені й США дуже хотілося б підтримати Україну в збереженні суверенітету, безпеки. І одне з цих питань — питання "Північного потоку", - заявив радник Держдепу.