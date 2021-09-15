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В автомобілі в Дніпрі могли вибухнути боєприпаси, які перевозили - сапер Виходячи з особистості одного із загиблих, сапер зробив припущення, що могла вибухнути протипіхотна міна

Автомобіль у Дніпрі, внаслідок вибуху якого загинуло двоє людей, міг вибухнути через те, що в ньому перевозили боєприпаси. Таке припущення в ефірі програми "Сьогодні День" на каналі "Україна 24" висловив експерт Асоціації саперів України Руслан П'ятковський.

"Мені зараз важко говорити - теракт це чи неправильне поводження з вибухонебезпечними предметами. Можу сказати одне: я ще у 2015 році говорив, що війна має здатність поширюватися, як ракова пухлина. Якщо у 2014 році боєприпаси були доступні безпосередньо в зоні бойових дій, то на сьогодні ми їх знаходимо по всій Україні", - сказав П'ятковський.

Експерт припустив, що в машині могли перевозити боєприпаси й уточнив, що це могла бути протипіхотна міна.

"Я не виключаю, що, можливо, щось перевозили. Характер вибуху говорить про те, що, найімовірніше, там була не одна граната."Сувеніри" возять різні, починаючи від артилерійських снарядів, закінчуючи переносними ракетними комплексами. Що там конкретно було - пороховий заряд, чи снаряд, чи це дійсно був саморобний пристрій - повинні сказати експерти. За характерними ознаками, виходячи з характеру людини - колишній АТОшник, займався з людьми - можливо, це і протипіхотна міна", - сказав П'ятковський.

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Нагадаємо, в результаті вибуху авто в Дніпрі загинула прессекретар ДСНС у Дніпропетровській області Дар'я Гречищева і колишній учасник АТО, волонтер Олексій Кавлак. Від автомобіля, який вибухнув близько 9:00 на вул. Б.Хмельницького, практично нічого не залишилося.

Експерт з військової контррозвідки, полковник СБУ і МВС Михайло Притула вважає, що вибух автомобіля може бути з однаковою ймовірністю як терактом, так і вбивством або необережним поводженням з вибуховою речовиною. "У цьому випадку це радше вбивство або замах на вбивство, тому що ні в кого ніяких вимог на певні дії не надходило на сьогодні. Тому кваліфікація як теракт - хіба що як залякування суспільства. Це реально вбивство або нещасний випадок", - сказав експерт.