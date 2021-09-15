13:01, Сьогодні

Експерт про вибух у Дніпрі: "Теракт – лише одна з версій" "Це може бути й вбивство, і необережне поводження з вибуховими речовинами", - зазначив Притула

Вибух автомобіля в Дніпрі може бути з однаковою ймовірністю як терактом, так і вбивством або необережним поводженням з вибуховою речовиною.

Про це в ефірі програми «Сьогодні День» на телеканалі «Україна 24» заявив експерт з військової контррозвідки, полковник СБУ та МВС Михайло Притула.

«У цьому випадку це радше вбивство чи замах на вбивство, тому що ні в кого ніяких вимог на певні дії не надходило на сьогодні. Тому кваліфікація як теракт – хіба що як залякування суспільства. Це реально вбивство або нещасний випадок. Таке теж може бути, якщо людина працювала з вибухівкою і могла везти з собою якусь речовину», - заявив експерт.

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«Такі випадки були в Києві, коли людина везла з собою вибухову речовину, вибухнув пристрій у машині в людини, яка її кудись везла. Так само й у Дніпрі, наприклад, у 2007 році, коли було підірвано машину майже на тому самому місці (де стався нинішній вибух – ред.). Казати про те, що це теракт – я б сказав, що це одна з версій, які розслідуватиме слідство. Це може бути й вбивство, і необережне поводження з вибуховими речовинами. Ці версії однаково ймовірні», - додав Притула.

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Двоє людей загинуло від потужного вибуху в середмісті Дніпра. Вранці злетів у повітря легковик на вул. Богдана Хмельницького. Від автомобіля, який вибухнув, практично нічого не залишилося. Відомо про двох загиблих. У ДСНС підтвердили, що загинула прессекретарка ДСНС у Дніпропетровській області Дар'я Гречищева. Також повідомляється, що другий загиблий – колишній учасник АТО, волонтер Олексій Кавлак, інформація уточнюється.