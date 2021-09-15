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Вибух у Дніпрі, загинула прессекретарка ДСНС області: подробиці Унаслідок вибуху загинула прессекретарка ДСНС у Дніпропетровській області Дар'я Гречищева та колишній учасник АТО, волонтер Олексій Кавлак

Двоє людей загинуло внаслідок потужного вибуху в середмісті Дніпра. Вранці злетів у повітря легковик на вул. Богдана Хмельницького. Кореспондент телеканалу «Україна 24» розповів подробиці з місця події.

Від автомобіля, який вибухнув, практично нічого не залишилося. Обгорілий металевий каркас, рештки всюди розкидані. Зараз навколо автомобіля багато правоохоронців. Нікого з місцевих і журналістів туди не підпускають. Рвонуло близько 9:00. Після цього машина спалахнула, близько пів години знадобилося рятувальникам, аби загасити пожежу. Одразу стало відомо про двох загиблих. Дивом ніхто більше не постраждав, тому що це досить жвавий центральний проспект. Вибух був такої сили, що у вікнах сусіднього будинку повибивало шибки.

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Особу одного загиблого встановлено – це прессекретарка Дніпровського обласного управління ДСНС Дар’я Гречищева. Це вже підтвердили у ДСНС. Поліція відкрила кримінальне провадження і попередньо кваліфікувала подію як теракт.

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Пізніше стало відомо ім'я другого загиблого, це колишній учасник АТО, волонтер Олексій Кавлак. Інформація уточнюється.