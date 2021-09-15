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Гордон назвав маячнею ініціативу щодо введення в Україні латиниці "Латиниця в Україні — це чиста хрінь" - Дмитро Гордон про слова секретаря РНБО

Запровадження в Україні писемності латиницею не є першочерговим завданням у країні, яке сьогодні треба вирішувати.

Про це в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24" повідомив журналіст Дмитро Гордон.

Журналіст зазначив, що з таким же успіхом в Україні можна ввести арабську або давньогрецьку писемність. Гордон звернув увагу, що сьогодні потрібно піднімати економіку в країні, і тільки потім звертати увагу на формат писемності.

"Я вважаю, що питання мови, національних героїв, конфесій і так далі повинні бути останніми в переліку найважливіших питань. А які перші питання — економіка. Спочатку запустіть економіку, щоб у людей була зарплата мінімум 1 тис. євро на місяць, і тоді ситими почнемо розмовляти й про героїв, і про мови, і про віру. Ну, яка латиниця ... ну це чиста хрінь, щоб не сказати гірше. Яка латиниця, про що ми? Давайте давньогрецьку тоді, арабською давайте ... Це що — рівень держави на латиницю ще переходити? Говорити про латиницю – маячня собача", - заявив Гордон.

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Нагадаємо, ідея введення в Україні латиниці виникала після заяви секретаря РНБО Олексія Данилова в інтерв'ю "Радіо Свобода". Таке перетворення він назвав "однією з фундаментальних речей".

"Я вважаю, що це буде одна з фундаментальних речей — що нам треба позбутися кирилиці та перейти на латиницю", — сказав Данилов, який також є прихильником ідеї вивчення англійської мови в Україні як обов'язкової.

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Своєю чергою ексглава Служби безпеки України Ігор Смешко прокоментував введення латиниці в Україні. Він зазначив, що секретарю РНБО слід звернути увагу на питання оборони та безпеки країни, і не турбуватися про український алфавіт.

"В першу чергу РНБО повинна займатися обороною і безпекою. На сьогодні питання скасування кирилиці, введення латиниці не належать до першочергових завдань зміцнення оборони та безпеки", - сказав він.

Директор Інституту української мови НАН України Павло Гриценко в ефірі "Україна 24" назвав теоретичний перехід України на латиницю нонсенсом. Він звернув увагу на тривалість використання кириличних символів в українській писемності. Гриценко зазначив, що Кирилиця активно почала поширюватися на нашій території, починаючи з Х століття.

"Кирилиця в Україні існує, принаймні, спорадично, тобто частково, з IX століття. А з Х століття почалося масове поширення кириличної книги — а це те, через що утвердилася наша держава. Тому що через кириличну книгу київський князь посилав своїх губернаторів (тепер так кажуть, а тоді говорили - посадники) в різні міста", — розповів Павло Гриценко.