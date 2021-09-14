16:04, Сьогодні

Жителів Донбасу не чекають ні в Москві, ні в Петербурзі, їх відправлять до Сибіру — Фейгін За словами адвоката, громадяни Киргизстану і Таджикистану їхати на важкі роботи не хочуть ні за яких умов

Російський правозахисник Марк Фейгін, який захищає політв'язнів в РФ, звернув увагу на далекосяжні плани Москви щодо забудови містами малонаселених територій, зокрема Сибір. Про це він повідомив у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24".

Марк Фейгін зазначив, що ідея про дешеву робочу силу, яку представлятимуть переселенці з територій Донецької та Луганської областей, давно обговорюється в російському уряді.

"Насправді вже ряд планів з освоєння території Сибіру були озвучені Міністром оборони Шойгу, який заявив, що будуть будуватися міста в Сибіру. Там коментарі такі, ніби це всього лише передвиборче гасло. Він (Сергій Шойгу, глава Міноборони РФ, прим. ред.) очолює список "Єдина Росія" на так званих виборах до Державної Думи, і що насправді за цим ніщо не стоїть, що всі ці плани будуть забуті після виборів 17 вересня. Насправді це не так. Дійсно, у них є плани, вони їх опрацьовували, щоб в Сибіру побудувати по лінії важливих стратегічних магістралей ряд міст. Причому вони мають стратегічне значення з нуля. Я думаю, що потрібна робоча сила. Для того, щоб освоювати ці території, добувати корисні копалини й так далі. Я думаю, десь перетинається ці речі, тому що в ряді міністерств Уряду РФ ці питання обговорювалися", — повідомив Фейгін.

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Він також акцентував увагу на тому, що жителі таких країн як Киргизстан і Таджикистан їхати на такі роботи не хочуть навіть за квоти. Таким чином, в Росії, на думку адвоката, роблять ставку на переселенців з Донбасу, де сьогодні йдуть збройні зіткнення.

"Річ у тому, що їх неможливо навіть шляхом квот змусити їхати в Сибір, їхати будувати ці міста. Вони туди не їдуть. Так само як і в сільське господарство, де дефіцит робочої сили величезний. Тут, в цьому випадку, мені здається, використовується ситуація для того, щоб жителів Донбасу відправляти туди за маленькими якимись зарплатами та привабливими соціальними умовами, щоб вони переселялися саме в ці території. Тому що іноді складається враження, що цей мільйон рожевих паспортів громадянам України на Донбасі, і можливість їх переселення означає, що вони всі приїдуть до Москви та Петербурга. Звісно, це не так, нікому вони там не потрібні. Тобто це, мені здається, метою має створення ресурсу дешевої трудової сили. Я думаю, в цьому напрямку все і робиться, - сказав адвокат.

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Нагадаємо, що Росія, запустивши так звану "програму переселення співвітчизників", не зробила нічого нового, і дана програма спрямована на те, щоб поліпшити демографічну ситуацію і залучити кваліфіковану робочу силу з окупованих територій України. Таку точку зору в ефірі на каналі "Україна 24" висказав голова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов. "Йдеться про те, що за рахунок кваліфікованої робочої сили росіяни намагаються вирішити декілька питань: демографічні, отримання кваліфікованої робочої сили. Все-таки рівень професійної підготовки жителів окупованих територій вищий, ніж у робочих з Середньої Азії, і їм немає потреби інтегруватися в російське суспільство, бо вони носії російської культури", - сказав він.