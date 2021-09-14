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"Чикатило теж починав з тварин": екснардеп про суд над відомим догхантером За словами Єгора Фірсова, якщо суд першої інстанції виправдав Олексія Святогора, - це чіткий сигнал, що йому можна робити все що завгодно

У Києві проходить засідання Апеляційного суду у справі догхантера Олексія Святогора, який раніше був виправданий у справі про ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості. Громадські активісти зібралися біля будівлі суду на акцію проти Святогора. В ефірі програми "Сьогодні День" на каналі "Україна 24" один з учасників акції - колишній в.о. голови Державної екологічної інспекції, екснардеп Єгор Фірсов - розповів, чого хочуть домогтися протестувальники.

"Чому сюди прийшло багато людей? Тому що суд першої інстанції виправдав відвертого вбивцю, на нашу думку, людину, яка вбивала сотні собак, поширюючи отруту на вулицях Києва, і хизувалася цим. Ця людина знімала відео, розміщувала в соцмережах. Тому сьогодні зібралася громадськість, яка переживає, тому що завтра об'єктом жорстокості Святогора може стати чийсь домашній улюбленець", - сказав активіст.

Фірсов зазначив, що відомі маніяки-вбивці, такі як Анатолій Онопрієнко та Андрій Чикатило, теж починали з вбивства тварин, і якщо залишити Святогора безкарним, не виключено, що він стане вбивати людей.

"Наша організація вивчала прецеденти й з'ясувала, що вбивці Онопрієнко, який вбив 52 людини, Чикатило - вони саме починали з тварин, котів та собак. І вже після цього переключалися на людей. Тому, якщо суд першої інстанції виправдав Святогора, - це чіткий сигнал цій людині, що можна робити все що завгодно, продовжувати вбивати собак і кішок, і хто знає, можливо, він захоче переключитися на людей. Я в країні, де не судять відвертих вбивць, жити не хочу. Сьогодні ми прийшли під Апеляційний суд просто вимагати справедливого судочинства, щоб працював Кримінальний кодекс - якщо людина скоювала злочини, нехай відповідає", - сказав Фірсов.

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Як повідомляє "Українська правда", в січні 2021 року Шевченківський районний суд Києва виправдав Святогора, якого підозрювали у жорстокому поводженні з тваринами. Його звинувачували за частинами 2 і 3 статті 300 Кримінального кодексу (ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості). Суд постановив виправдати Святогора "у зв'язку з недоведеністю, що в діях обвинуваченого є склад кримінальних злочинів".

За даними видання "Киеввласть", Святогор сам розповідав, що на його рахунку більше тисячі вбитих собак. При цьому він відкрито знущався зі спроб зоозахисників залучити його до відповідальності: нібито його підтримують співробітники правоохоронних органів і, до того ж він сам адвокат. Святогор і його спільниця Ірина Кременовська навіть намагалися легалізувати свою діяльність, створивши громадську організацію.