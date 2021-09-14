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Люди зібрали 15 млн грн на реставрацію костелу Св. Миколая в Києві - міністр За словами Олександра Ткаченка, одна з головних задач - спростити тендерні процедури щодо реставрації

Через тендерні процедури реставрацію костьолу Святого Миколая, в якому сталася пожежа, було затягнуто, і зараз стоїть завдання позбутися "тендерних тролів". Про це в ефірі передачі "Сьогодні Ранок" на каналі "Україна 24" сказав міністр культури Олександр Ткаченко.

Міністр зазначив, що люди перерахували на реставрацію 15 млн грн.

"Ми вдячні всім, хто відгукнувся для того, щоб зібрати кошти на реставрацію. При всій повазі до людей, які перерахували близько 15 млн грн на протиаварійні роботи в костелі, левова частка коштів буде державна. Ми вже знаємо ресурси, де їх будемо брати - за попередніми оцінками, загальний кошторис протиаварійних робіт повинен скласти 75 млн грн. Вийшов відповідний указ президента, який нас зобов'язує провести негайні роботи з відновлення собору. І тільки після того як ми проведемо протиаварійні роботи, будемо вирішувати всі інші нагальні питання", - сказав міністр.

Ткаченко зазначив, що одне з головних завдань - спростити тендерні процедури щодо реставраційних робіт.

"Сьогодні буде збиратися спільна робоча група людей з міністерства, людей, які надали кошти, і представників католицької громади. Об'єкт уже був в реставрації, але через тендерні процедури вона затягнулася. Зараз ця пожежа підняла питання про спрощення проведення тендерних процедур, цих тендерних тролів потрібно позбутися, для цього потрібні нові важелі", - сказав Ткаченко.

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Будівництво костелу почалося в 1899 році. Розробка та будівництво проводилися під керівництвом відомого київського архітектора Владислава Городецького. У 1909 році костел був освячений. З 1980 року використовувався як Будинок органної та камерної музики.

Нагадаємо, що внаслідок пожежі ввечері 3 вересня в костелі Святого Миколая серйозної шкоди будівлі не було завдано, проте вогонь знищив унікальний орган всередині храму. За попередніми даними, співробітники установи культури не викликали рятувальників відразу після виникнення пожежі, намагаючись її загасити самостійно. До гасіння було залучено 80 осіб і 16 одиниць техніки ДСНС, обійшлося без жертв і постраждалих. Голова МВС Денис Монастирський озвучив попередню версію інциденту: "Попередній висновок – причиною загоряння стало коротке замикання в самому органі, тому що загоряння було під час репетиції, яка проводилася після 21:00. Зараз відкрито кримінальне провадження за порушення правил пожежної безпеки, взято зразки для експертизи".