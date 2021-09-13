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"Коли перестав душити, взяв гранату": на Херсонщині чоловік взяв у заручники свою родину Батько чотирьох дітей під час сварки з дружиною хотів підірвати гранату у квартирі, де знаходилися його малолітні діти

Взяв у заручники дружину і власних дітей. На Херсонщині чоловік погрожував підірвати гранату прямо у квартирі. До цього дійшло під час сімейної сварки. Чоловік неодноразово підіймав руку на дружину. Тому за приписом поліції він не мав права навіть спілкуватися з нею протягом 10 днів.

Однак термін чоловік не витримав. Він потай вліз у квартиру і погрожував підірвати гранату. Про моторошну сімейну драму — в сюжеті програми "Україна Сьогодні" на телеканалі "Україна 24".

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Через насильство в сім'ї Олексію Стратулату днями виписали адміністративний припис. Щоб уникав спілкування з дружиною. Однак 10-денного терміну чоловік не витримав. Вночі потайки прийшов додому. Замкнув вхідні двері та почав знущатися з дружини. Сусіди почули крики.

"Льоша, виходь звідти, залиш гранату і виходь. Що ти хочеш — щоб тебе як терориста там пов'язали, чи що? Льоша! Тут твоя дочка і три сини, май совість! Ти нас підірвати хочеш, який ти батько?! Льошо, вийди без гранат", - кричала його дружина.

Жінка вирвалася, подзвонила в поліцію. З дітьми вибігла на балкон і чекала звільнення. Поліцейські домовилися, щоб заручників відпустив. Після того як дружина і діти опинилися в безпеці, почали з чоловіком переговори. Щоб здав зброю. Переговори тривали понад вісім годин.

"Коли ми мали можливість затримати без шкоди для робітників поліції, було проведено затримання, вилучено дві гранати, одна при ньому безпосередньо в кишені, і одну він виклав на пропозиції поліції на стійку", — сказав начальник Генічеського відділу Нацполіції в Херсонській області Сергій Балута.

Олексію Стратулату 45 років. Пів року тому повернувся зі сходу. Мав пристрасть до наркотиків, за словами родичів – до і після служби. З 36-річною Оленою має чотирьох дітей. Меншій донечці 6 років. Днями дружина попросила розлучення. Каже, що чоловік після цього накинувся на неї.

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"Він почав бити молотком по голові, потім душить, я не кричала, я зазвичай кричу - діти прокидаються. Коли він перестав вже душить... взяв гранату — якщо пискнеш, підірву і тебе, і дітей", - розповіла Олена.

Поліцейським чоловік розповів — сварився через житло. Мовляв, зопалу переписав будинок на дружину. Під час обшуку окрім бойових гранат у схованці знайшли ще 26 набоїв. Олексію Стратулату готують підозру за статтею - Незаконне поводження зі зброєю. Однак через загрозу вбивства статтю можуть перекваліфікувати.

До слова, в МВС впевнені, що країні необхідний закон про зброю. Так, глава МВС Денис Монастирський в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" зазначив, що в Україні відсутній закон про обіг зброї, який повинен врегулювати процес видачі, реєстрації та обігу зброї в країні. "Я є одним зі співавторів закону про зброю і прихильником того, що такий документ необхідний. Однак я не прихильник легалізації гладкоствольної вогнепальної зброї в державі - власне кажучи, роздачі пістолетів", - сказав Монастирський.

Як повідомлялося, український ветеранський фонд, який запрацює у 2022 році, дозволить значно розширити можливості фінансування ветеранських програм. Про це розповіла в ефірі програми "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна, коментуючи допомогу ветеранам в Україні, вона зазначила:

"Звичайно, грошей ніколи не буває достатньо, і, на жаль, наша фінансова політика вимагала удосконалення стосовно Міністерства у справах ветеранів. Але ми розглядаємо додаткові інструменти".