21:24, Сьогодні

Перехід на латиницю в Україні мовознавець назвав нонсенсом "Всяка паралельність руйнує — руйнувати традицію не можна", - вважає експерт Павло Гриценко

Українська писемність заснована на кирилиці багато століть і змінювати її на формат латиниці є руйнуванням традиції. Теоретичний перехід України на латиницю можна назвати нонсенсом.

Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" заявив директор Інституту української мови НАН України Павло Гриценко.

Мовознавець звернув увагу на тривалий часовий термін використання кириличних символів в українській писемності. Гриценко зазначив, що кирилиця активно почала поширюватися на нашій території з Х століття.

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"Кирилиця в України існує принаймні спорадично, тобто частково, з IX століття, а з Х століття почалося масове поширення кириличної книги – а це те, через що утвердилася наша держава. Тому що через кириличну книгу київський князь посилав своїх губернаторів (тепер так кажуть, а тоді казали - посадники) у різні міста", - розповів Павло Гриценко.

На питання про те, чому в Україні немає сенсу застосовувати обидва формати писемності, як, наприклад, в Сербії, Гриценко відповів, що це буде нонсенсом. За його словами, паралельність згубно позначиться на традиціях України.

"Це нонсенс. У нас є прекрасна традиція кирилична, у нас є створена величезна інформаційна база на кириличній основі. Київ був тому матір’ю містам (князівствам) Руським, що він надсилав туди книги та грамотність. Тепер ми хочемо це все ліквідувати? І ніякої паралельності, всяка паралельність руйнує – руйнувати традицію не можна", - сказав експерт.

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Тема про переведення України на латиницю виникала після заяви секретаря РНБО Олексія Данилова В інтерв'ю "Радіо Свобода". Він повідомив, що є сенс запровадити в Україні писемність латиницею. Таке перетворення він назвав "однією з фундаментальних речей". "Я вважаю, що це буде одна з фундаментальних речей — що нам треба позбутися кирилиці та перейти на латиницю", — сказав Данилов, який також є прихильником ідеї позначення англійської мови в Україні як обов'язкової.

Заяву Данилова прокоментував ексглава Служби безпеки України Ігор Смешко. В ефірі "Україна 24" він зазначив, що секретарю РНБО слід звернути увагу на питання оборони та безпеки країни, а не турбуватися про український алфавіт.

"В першу чергу РНБО повинна займатися обороною і безпекою. На сьогодні питання скасування кирилиці, введення латиниці не належить до першочергових завдань зміцнення оборони та безпеки", - сказав він.