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ДТП з українськими туристами в Туреччині: у посольстві озвучили нові дані Український консул в Анталії зустрінеться з постраждалими

Під час аварії автобуса з українськими туристами в Туреччині травми отримали 35 українців, найбільше постраждала жінка, в якої відкритий перелом руки.

Про це розповіла в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" пресаташе посольства України в Туреччині Анна Шмик.

"Сталася ДТП в районі Ментеше, що належить до провінції Мугла. Автобус, який віз наших туристів, загальна кількість яких була 41, зіткнувся зі студентським автобусом, унаслідок чого 35 наших громадян отримали травми легкої та середньої тяжкості. Наразі найкритичніша ситуація, якщо можна так назвати, у громадянки України, в якої відкритий перелом руки. Всім решта наразі нічого не загрожує, надається вся необхідна допомога. Наші консули в Анталії на постійному контакті зі страховою компанією, а також турагентами, які відповідають за покриття витрат на лікарню, де наразі перебувають наші громадяни", - повідомила пресаташе.

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За її словами, наразі українські громадяни можуть контактувати зі своїми родичами самостійно. Консул в Анталії завтра вирушить до лікарні, щоб надати постраждалим відповідну консульську допомогу.

Шмик також додала, що в ДТП загинув турецький водій автобуса:

"За попередньою інформацією від правоохоронних органів Туреччини, аварія сталася саме через серцевий напад, у зв'язку з чим водій не впорався з керуванням автобуса і виїхав на зустрічну смугу, що й стало причиною зіткнення двох автобусів".

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Нагадаємо, 7 вересня в Польщі поблизу міста Люблін сталася ДТП за участю мікроавтобуса з українцями. В результаті дев'ять громадян України отримали травми, в трьох - переломи хребта.

Аварія сталася під ранок, мікроавтобус в’їхав у вантажівку ззаду. За попередньою інформацією від поліції, водій був тверезий, найімовірніше, він заснув.