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Україна перейде в жовту зону карантину: в МОЗ спрогнозували терміни Також лікар розповів, коли українцям чекати піку нової хвилі COVID-19

Україна вже цього тижня може посилити карантин через поширення коронавірусу і перейти в жовту зону обмежень.

Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" повідомив лікар-анестезіолог, провідний експерт МОЗ у боротьбі з коронавірусом Сергій Дубров.

"Вже більшість регіонів за статистичними показниками відповідають кольору жовтої зони. Тобто не виключено, що цього тижня країна дійсно перейде в жовту зону карантинних обмежень", - заявив він.

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Лікар зазначив, що весь світ вже на піку чергової хвилі коронавірусної хвороби, і Україна не є виключенням. За його словами, більшість українців не вакциновані, тому не мають колективного імунітету для того, щоб м'яко подолати чергову хвилю.

Коментуючи нову хвилю коронавірусу в Україні, Дубров заявив:

"Є два основні моменти, як мені здається. Якщо порівнювати з попередньою хвилею, то зростання є трошки повільнішим. Це швидше за все пов'язано з вакцинацією, з тим, що певна кількість людей перехворіла… Друге, що є більш негативним, на мій погляд, що переважна більшість тих, хто захворів, мають інфікування мутованим "Дельта"-штамом. Відповідно до досвіду Америки та Європи, ми розуміємо, що "Дельта"-штам характеризується важчим перебігом, більша потреба в госпіталізації, в лікуванні у відділеннях інтенсивної терапії".

Також лікар спрогнозував, що пік нової хвилі COVID-19 може бути в листопаді.

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Раніше імунолог Борис Донськой в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, що динаміка захворюваності на коронавірус зростає, і Україні варто готуватися до "жовтої зони" карантинних обмежень.

"До "жовтої зони" вже варто готуватися. Ви самі бачите цифри зростання, динаміка неприємна. Не дивно, що за три дні буде 5 тис. (хворих COVID-19 на день - ред.), а ще через п'ять днів вже буде під 10 тис. Тому готуватися. Якщо ми почнемо зараз вводити певні обмежувальні заходи, то ми зможемо зробити цю криву, яка стрімко зростає, більш плавною", - сказав лікар.

Зазначимо, що зонування передбачає, що "жовта зона" вводиться одночасно по всій країні, а не в окремих регіонах, як це було раніше. Вся країна може перейти в "жовту зону", навіть якщо ситуація погіршиться до "червоного рівня" лише в одній області. В "жовтій зоні" діють такі правила: обов'язковий масочний режим і дистанція 1,5 м; проведення масових заходів дозволено за умови наявності однієї людини на 4 кв. м; заповненість кінозалів і залів інших установ культури не більше 50% місць; заповненість спортзалів і фітнес-центрів не більше ніж 1 людина на 10 кв. м.