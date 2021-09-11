18:37, Сьогодні

"Легко зловити за руку": Скалецька сказала, як боротися з фальшивими COVID-сертифікатами На думку ексглави МОЗ, в Україні потрібна показова боротьба з підробками

Видачу фальшивих COVID-сертифікатів легко перевірити й зловити виконавців за руку.

Про це розповіла в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" ексміністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

"З огляду на те, що ці заяви та оголошення публічні, через туристичні агентства тощо, це дійсно легко зробити. Декілька контрольних закупівель - і зловити за руку. І якщо показати, що є реакція, ловлять, відкривають справи - процес може вщухнути", - пояснила ексглава МОЗ.

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Як підкреслила Скалецька, "безкарність стимулює".

"Тут є дві можливості: одна - притягти за підробку документів, це стаття Кримінального кодексу. І друге - витрачання державного майна не за цільовим призначенням, оскільки при внесенні даних у систему "Дія" вноситься номер ампули з вакциною, яку нібито вводять, а насправді викидають. Можна знайти й інші злочинні дії в сукупності. І все це легко перевірити, інша справа, що цього не роблять. З боку Міністерства охорони здоров'я можна закликати керівників, які отримали ліцензію на медичну практику, дотримуватися законодавства і контролювати підлеглих, безпосередньо ловити й карати - це справа правоохоронних органів", - сказала вона.

Нагадаємо, що Європейський Союз визнав українські COVID-сертифікати.

У Міністерстві закордонних справ відразу зазначили: рішення Єврокомісії рекомендаційне, і країна сама визначатиме, кого і як пускати на свою територію. На сайті організації пишуть, що разом з українськими визнали й COVID-сертифікати Туреччини та Північної Македонії. Наш сертифікат у "Дії" з'явиться пізніше серед інших документів. Він буде підтвердженням вакцинації, одужання від COVID-19 або негативного ПЛР-тесту.

Своєю чергою міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, що український COVID-сертифікат, який з'явиться в застосунку "Дія", буде підтвердженням вакцинації, одужання від коронавірусу або результатом ПЛР-тесту. Підробити його буде неможливо.