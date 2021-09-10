15:43, Сьогодні

У Києві посилили боротьбу з порушниками карантину: чиновник повідомив деталі

У Києві створено десять мобільних груп, які здійснюють рейди з метою виявлення порушників карантину серед суб'єктів господарювання, зокрема магазинів, закладів громадського харчування.

Про це розповів в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" виконувач обов'язків начальника головного управління Держпродспоживслужби в Києві Дмитро Байраченко.

"В місті Києві працює 10 таких груп. Вони створені в кожному районі міста. До складу входять Національна поліція, районна адміністрація, муніципальна охорона, Головне управління Держпродспоживслужби, фахівці. Ця група працює по контролю за виконанням карантинних заходів", - розповів Байраченко.

За словами чиновника, групи, які створені в Києві і працюють у кожному районі, перевіряють виключно суб'єкти господарювання.

"За цей тиждень складено 27 протоколів Національною поліцією, які у складі цих груп працюють з контролю виконання карантинних заходів, на суб'єктів господарювання, які не виконували протиепідемічні заходи", - сказав він.

На запитання, чи можуть у Києві оголосити жовту зону карантину, Байраченко відповів: