У Києві посилили боротьбу з порушниками карантину: чиновник повідомив деталі
У Києві створено десять мобільних груп, які здійснюють рейди з метою виявлення порушників карантину серед суб'єктів господарювання, зокрема магазинів, закладів громадського харчування.
Про це розповів в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" виконувач обов'язків начальника головного управління Держпродспоживслужби в Києві Дмитро Байраченко.
"В місті Києві працює 10 таких груп. Вони створені в кожному районі міста. До складу входять Національна поліція, районна адміністрація, муніципальна охорона, Головне управління Держпродспоживслужби, фахівці. Ця група працює по контролю за виконанням карантинних заходів", - розповів Байраченко.
За словами чиновника, групи, які створені в Києві і працюють у кожному районі, перевіряють виключно суб'єкти господарювання.
"За цей тиждень складено 27 протоколів Національною поліцією, які у складі цих груп працюють з контролю виконання карантинних заходів, на суб'єктів господарювання, які не виконували протиепідемічні заходи", - сказав він.
На запитання, чи можуть у Києві оголосити жовту зону карантину, Байраченко відповів:
"На сьогоднішній день за всіма показниками, за якими вирішується питання переходу в іншу зону, Київ знаходиться поки що в зеленій зоні. Рішення ще не прийнято урядом. Вчора було засідання комісії ТЕБ та НС (з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій – ред.). Це комісія державного рівня, на якій вирішується питання переходу в іншу зону. Це питання відтерміновано до понеділка. Далі буде вирішуватися, слідкується за всіма показниками, які відображають необхідність переходу в інший рівень епіднебезпеки. Відповідно, на наступному засіданні це буде вирішуватися".