19:29, Сьогодні

Росія втрачає важливий інструмент тиску на Україну і підсилює обстріли - Гармаш За словами представника української делегації в ТКГ, потрібно бути готовими до звичних методів Росії

Росія посилює інтенсивність обстрілів українських військ, бо розуміє, що втрачає інструмент впливу на Україну, втілений в Мінських домовленостях. Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на каналі "Україна 24" сказав представник української делегації в Тристоронній контактній групі, журналіст Сергій Гармаш.

"Росія бачить, що Україна не йде на політичний шантаж заради "Мінська", на реалізацію "Мінська" за російським сценарієм. Були певні очікування у Путіна від візиту Зеленського до США, що там Байден в черговий раз заявить про безальтернативність "Мінська" та необхідність виконувати "Мінськ", і натисне на Україну з метою виконання "Мінська" за російськими лекалами", - сказав Гармаш.

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Український парламентер підкреслив, що Росія діє своїми звичними методами, і до цього треба бути готовими.

"Росія бачить, що вона втрачає "Мінськ" як інструмент впливу на Україну. Тому вона застосовує військові інструменти. Це її звичні методи, вона завжди так робила і буде так робити, на жаль. І ми повинні бути до цього готові - і морально, і у військовому плані", - сказав Гармаш.

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Як передає кореспондент "Україна 24", 9 вересня на сході країни з самого ранку бойовики почали обстріл залізничної станції Скотовата - це ділянка між Авдіївкою і окупованою Горлівкою. Вогонь вівся з важкого озброєння з непідконтрольної території. Снаряди падали на відстані двох кілометрів від станції.

Раніше в ефірі каналу "Україна 24" військовий експерт Дмитро Снєгирьов розповів, що Росія не дає можливості спостерігачам ОБСЄ працювати на кордоні РФ і окупованих районів Донбасу, щоб перекидати в ОРДЛО нові війська і техніку. "Росія припиняє мандат ОБСЄ не на всій окупованій території, а відповідно, на лінії державного кордону. Йдеться про те, що місії ОБСЄ заборонено фіксування передислокації на двох КПП - "Гуково" і "Донецьк", розташованих на окупованих територіях Донецької області. Але, незважаючи на те, що обмеження стосується тільки території Донецької області, аналогічне розпорядження отримали бойовики "ЛНР" і щодо роботи місії ОБСЄ на окупованих територіях Луганщини. Зараз місію ОБСЄ не допускають до роботи на КПП поблизу Ізвариного та Должанського", - зазначив Снєгирьов.