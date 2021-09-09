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Рішення про вакцинування третьою дозою від COVID-19 ще не прийнято - Радуцький "Лише дві країни оголосили у себе вакцинацію третьою дозою - Ізраїль і США", - зазначив нардеп

В Україні на цей час не прийнято рішення про вакцинування третьою дозою від коронавірусу COVID-19.

Про це в ефірі програми «Сьогодні День» на телеканалі «Україна 24» заявив народний депутат з фракції «Слуга народу» Михайло Радуцький.

«Вчора на комітеті ми це запитання ставили міністру охорони здоров’я Віктору Ляшку. ВООЗ ще не ухвалила рішення про третю дозу вакцини, тому МОЗ ще такого рішення не прийняло. На сьогодні лише дві країни оголосили у себе вакцинацію третьою дозою – це Ізраїль і США. Інші країни ще такого не робили, і ВООЗ ще цього не підтверджувала, - сказав Радуцький.

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Раніше в ефірі програми «Сьогодні День» на телеканалі «Україна 24» лікар-імунолог Андрій Волянський заявив, що ситуація з дією сертифікатів вакцинації від коронавірусу COVID-19 буде змінюватися у зв'язку з тим, що для штаму коронавірусу «Дельта» потрібен новий вид вакцини:

«Вже зрозуміло, що потрібна нова вакцина для нового варіанту коронавірусу, тому, звичайно, змінюватиметься і ситуація з сертифікатами вакцинації. Важлива ремарка, в Євросоюзі це COVID-сертифікат. Ми постійно говоримо про вакцинацію. Всі інші варіанти, які на сьогодні в ЄС входять до сертифіката - це і ПЛР-тест, і ті, хто раніше перехворів - у нас чомусь про це забувають. А на сьогодні вже є дані з Ізраїлю, Великої Британії та США, що вакциновані, на жаль, масово хворіють».