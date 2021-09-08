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Батьків, які побили 2-річну дитину, покарають: нові подробиці скандалу під Одесою Вітчим хлопчика визнав, що не впорався з емоціями

В одному з житлових комплексів під Одесою камери відеоспостереження зафіксували, як батько лупцює дворічного хлопчика. Далі дитину, яка намагається затулитися руками і плаче, б'є мати. Відео передали в поліцію, і до батьків навідалися соціальні служби. Батьки дитини визнали свою неправоту. На них складено адміністративний протокол, їм загрожує штраф або виправні роботи.

Як повідомляється в сюжеті програми "Україна Сьогодні" на телеканалі "Україна 24", кадри з камер спостереження збурили соцмережі. На відео молода сім'я з пакунками піднімається сходами, з ними дворічний малюк. Вітчим ставить торбини і лупцює дитину. За кілька хвилин усі заходять до ліфта. Малий натискає кнопки і знову отримує стусанів, але вже від матері.

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Першою відео побачила правозахисниця Зоя Мельник і написала заяву до поліції.

"Я думаю, що потрібно розрізняти, коли людина один раз зірвалася і визнала, та й розуміє, що вона помилилася. Інша справа – коли вона вважає, що вона виховує, вона робить це систематично, калічачи дитині психіку", - заявила правозахисниця.

Соціальні служби вже на ранок відшукали сім'ю. Батьків їхній візит шокував. Соцпрацівники розповіли, що саден хлопчик не мав, був спокійний та грайливий, лащився до матері. На обліку родина ніколи не стояла.

Начальниця служби у справах дітей Таїрівської селищної ради Оксана Сороката повідомила, що родина "соціально активна, соціально стабільна, забезпечена, належні умови".

У соцслужбі розповіли, що 25-річна мати в декреті, тож не відкидають, що це могло вплинути на її емоційний стан.

Своєю чергою, вітчим малюка визнав провину – мовляв, не впорався з емоціями.

"Він просто почав бігти… на дорогу і на дитячий майданчик... Там дорога, машини. Я зі злості ось це... Зловив. Ніяких таких дій щодо дитини робитися не буде. Ми зрозуміли свою помилку", - каже вітчим хлопця Денис.

Родина зараз оговтується від неочікуваної публічності. Батьки погодилася на допомогу психолога.

Нині на сім'ю склали адмінпротокол. Якщо суд визнає поведінку батьків жорстокою, їм загрожує штраф від 170 до 340 гривень, або виправні роботи.

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Зазначимо, що тілесні покарання заборонені у 48 країнах світу. В Африці та Східній Азії лупцювання – норма, а на Близькому Сході дозволено навіть бичування. А ось в Україні за законом це вважають насильством.

Раніше у Житомирській області військовий вистрелив у 9-річного хлопчика, коли показував йому, як поводитися з табельним пістолетом. Куля влучила дитині в спину, пошкодивши внутрішні органи.

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