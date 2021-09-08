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Посилення карантину: область України переведе школи на онлайн-навчання На Прикарпатті менше третини вчителів вакциновані від коронавірусу

В Івано-Франківській області з понеділка, 13 вересня, школи перейдуть на дистанційне навчання.

Як повідомляється в ефірі програми "Сьогодні Новини" на телеканалі "Україна 24", все через високі показники захворюваності на коронавірус та низький рівень імунізації педагогів. На сьогодні в області імунізовано менше, ніж третину освітян. Місцева влада закликає вчителів до вакцинації, інакше навчання так і триватиме онлайн.

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Ситуацію прокоментувала голова Івано-Франківської обласної адміністрації Світлана Онищук:

"З понеділка заклади освіти переходять на дистанційну форму навчання, позаяк ключовою умовою для проведення звичного режиму навчання є вакцинація понад 80% педагогів. На сьогодні в області провакциновано 29% вчителів, 15 шкіл на Прикарпатті імунізували своїх педагогів на 80%, тобто, 15 шкіл Прикарпаття будуть навчатися у звичному режимі".

Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, які обмеження можуть бути введені в Україні у зв'язку з ростом захворюваності на коронавірус. За його словами, поки немає підстав переходити в "помаранчеву" або "червону" зони, обмеження в основному будуть стосуватися масових заходів.

"У нас є ще тиждень, щоб активніше провакцинуватися. Вакцина зараз є в Україні, і ми повинні розуміти, що вакцина — це єдиний спосіб захисту від середнього або важкого протікання хвороби. Потрібно робити все, щоб запобігти колапсу системи охорони здоров'я", — підкреслив міністр.

За даними МОЗ, станом на 8 вересня в Україні зафіксовано 2772 нові випадки COVID-19. Також за минулу добу госпіталізовано 1 017 осіб, летальних випадків – 60, одужало – 1 411 осіб.