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Гордон запропонував змінити гімн України: слова нікуди не годяться На думку журналіста, гімну не вистачає "надії на майбутнє"

Відомий журналіст Дмитро Гордон в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24" запропонував змінити слова Державного гімну України.

"Що б я зробив, і це не жарт, це змінив би слова нашого гімну. У гімну така велична, красива музика, але слова, на мій погляд, нікуди не годяться. Занадто багато "ще не вмерла", "згинуть наші вороженьки". Менше смертей - більше надії на майбутнє. Хотілося б, щоб у нас з'явився текст гімну такий же піднесений, величний, з надією", - заявив Дмитро Гордон.

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Раніше позаштатний радник голови Офісу президента України Олексій Арестович в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив про необхідність перейменувати Україну на Русь-Україну.

"На початку XVIII століття відбулася величезна крадіжка. Московія забрала собі назву "Русь"... Ця крадіжка і дозволяє росіянам зазіхати на нашу територію, державу, заявляти Путіну, що ми - один народ і створювати іншу пропаганду", - сказав Арестович.

Згодом Арестович уточнив, що ідея про перейменування України на Україну-Русь є його особистою думкою, а не офіційною позицією Офісу президента.

Журналіст Дмитро Гордон, коментуючи ідею Олексія Арестовича, жартома запропонував перейменувати Україну на "Росію-1".