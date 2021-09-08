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Гордон жартома запропонував нову назву для України Таким чином журналіст відреагував на ідею Олексія Арестовича про можливість перейменування України в Україну-Русь

Для того щоб "потролити Росію", можна перейменувати Україну в "Росію-1". Таким чином в ефірі програми "Час Голованова" на каналі "Україна 24" пожартував журналіст Дмитро Гордон у відповідь на слова позаштатного радника Офісу президента Олексія Арестовича.

"Це хороша ідея, потролити Росію. Але я б пішов далі, я б тоді назвав Україну "Росія-1". Не телеканал, а країна. Щоб та Росія, яка та Росія, була "Росією-2". Ось це був би тролінг вищого порядку. Це жарт", - сказав Гордон.

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Нагадаємо, що позаштатний радник Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю журналісту Роману Цимбалюку сказав, що Україну треба перейменувати, щоб відібрати в Росії право на спадщину Київської Русі. Після того як ці слова зазнали критики з боку політиків і експертів, Арестович в ефірі каналу "Україна 24" заявив, що ідея про перейменування є його особистою думкою, і його слова неправильно зрозуміли.

Історик, екснардеп Олесь Доній назвав ідею Арестовича небезпечною. "Відсутність інтелектуальних ресурсів призводить до абсурдних ідей перейменування держави Україна на державу Україна-Русь... Ідея небезпечна", - вважає Доній.