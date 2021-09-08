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Ідея про перейменування України є моєю особистою думкою - Арестович Радник глави Офісу президента запевняє, що його слова неправильно витлумачені і не є офіційною позицією Офісу

Ідея про перейменування України в Україну-Русь є суто особистою думкою і не є офіційною позицією Офісу президента, а розмова з журналістом про перейменування, що стала надбанням громадськості, велася "напівжартома". Про це в ефірі програми "Час Голованова" на каналі "Україна 24" заявив позаштатний радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

За його словами, він давно розмірковує про можливість перейменування України.

"Коли мене ще мало хто знав, я писав про необхідність перейменування України, це десь 2009 рік. Думаю, Разумков (спікер Верховної Ради, який критично відгукнувся про заяви Арестовича - ред.) ще інститут не закінчив до цього часу. Для мене це надзвичайно серйозно. Я не збираюся на цьому ні хайповать, відволікати від чогось і так далі. Більш того, я не робив спеціальну заяву, я їх багато зробив в попередні роки", - сказав Арестович.

Він зазначив, що обговорення з журналістом можливості перейменування України було несерйозним.

"Ми просто з Цимбалюком (журналістом - ред.) розмовляли, він запитав, чому президент п'ять разів згадав Русь-Україну в двох останніх промовах і встановив державне свято 1000-річчя української державності? Я кажу: ну, напевно, це важливо. І додав, що взагалі б перейменував. Він запитав, коли чекати указ, це була розмова в напівжарт. Ну, я сказав, що ми працюємо над цим", - сказав Арестович.

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Радник глави Офісу президента запевняє, що громадськість невірно витлумачила його слова, прийнявши особисту думку за офіційну позицію.

"Але наше співтовариство прочитало це як "в Офісі президента готується указ про перейменування країни", і потім, коли цей водоспад вже прорвало, скільки б я не кричав, що це моя суто особиста думка, і в Офісі це сприймають, м'яко кажучи, скептично, вже все: "Офіс президента готує", "Президент сказав" і так далі. Така магія високих посад. Мені кажуть, що все, що я сказав, це позиція Банкової. А якщо я тричі попередив, що це моя особиста думка? Людьми керують почуття, почуття беруться від високих ідей, від архетипів", - сказав Арестович.

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Нагадаємо, що Арестович в інтерв'ю журналісту Роману Цимбалюку сказав, що Україну треба перейменувати, щоб відібрати в Росії право на спадщину Київської Русі. "Перехоплення спадщини Київської Русі - головне, що нам потрібно зробити. Це набагато важливіше танків. Поки ми рухаємося в правильному напрямку", - сказав він.

Пізніше на каналі "Україна 24" Арестович заявив, що в "Офісі президента ведеться дискусія". "Є дискусія в Офісі президента, яка підтримана академічним науковим співтовариством. Є певні наслідки цієї дискусії, тому що якщо ви побачите привітання президента з Днем Незалежності, він кілька разів використовував назву "Русь-Україна". Це відомий історичний факт", - сказав Арестович .

Ексміністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що Україна історично має право на назву Русь, однак перейменовувати її в "Русь-Україну" необов'язково. "Була та Русь і була наша Русь. У нас і так є право на цю Русь, без будь-якого перейменування. І коли хтось каже в дискусіях, що назва "Україна" все-таки вказує на периферію, я говорю: ви що, хворі? Ми асоціюємося з Україною, у нас є прапор, тисячі хлопців загинули за Україну. Невже ми не можемо це цінувати? Навіщо нам неповноцінність? Ця історія і так наша. Ми її не можемо пояснити українцям - так давайте розповімо цю історію, а не будемо гратися з нескінченними перейменуваннями", - заявив ексміністр.