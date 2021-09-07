23:06, Вчора

Гордон про становище України: "Ходимо канючимо по всій Європі" Журналіст розповів, як потрібно поводитися Україні, щоб поліпшити свій статок

Україна випрошує, замість того щоб використовувати свої ресурси, заявив у програмі "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24" журналіст Дмитро Гордон.

"Ми, багатюща країна в центрі Європи, яка володіє практично усією таблицею Менделєєва, яка має величезні родовища власної нафти й газу, ходимо канючимо по всій Європі, у всьому світі гроші, канючимо "дайте, дайте, дайте", замість того щоб розробляти свої родовища, заробляти великі гроші, купувати на ці гроші зброю, утримувати армію, платити гроші пенсіонерам, налагодити економіку й показати ось такий кулак Росії", — сказав він.

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Гордон розповів, хто в цьому винен.

"Досить знущатися з нас! Але знущаються з нас, окрім Росії, наші чиновники, яким невигідно все це робити прозорим. Їм вигідно в Росії, обхідними шляхами на цьому варять бабки. Ось що відбувається", — заявив він.

Раніше Дмитро Гордон запропонував платити міністрам і чиновникам великі зарплати, але в разі крадіжки садити в тюрму довічно.

"Так, ми йому даємо 50 тис. доларів, вимагаємо від нього, даємо соціальні гарантії, й офіційно зафіксували, що якщо міністр краде - довічне тюремне ув'язнення. Ось так пояснювати людям треба. Ми хочемо, щоб у нас найкращі керували міністерствами? Хочемо. Давайте платити", — сказав він.