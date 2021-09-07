20:17, Вчора

Арестович отримує медаль за "зашквар тижня" — Співак Дмитро Співак емоційно відреагував на заяву Арестовича про афганців

Скандальну заяву радника глави Офісу президента Олексія Арестовича про біженців з Афганістану прокоментував у програмі "Правда з Дмитром Співаком" на телеканалі "Україна 24" політик, телеведучий Дмитро Співак.

"Ну, Цицерон тижня! Сказав так сказав, образив український народ, просто затоптав, всі мовчать. "Афганці кращі, крутіші за нас, більш освічені" тощо... Той Арестович, який шкодить державі, президенту, який призначив його на цю посаду, який рівно рік тому говорив, що "Зеленський нездатний", після цього несе таку нісенітницю про Русь-Україну... У нас буде рубрика "Цицерон тижня" або "Зашквар тижня". Будемо, може, медалі вручати... Ось сьогодні перша медаль - Арестовичу", — сказав він.

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Співак назвав Арестовича аферистом, який шкодить Україні.

"Не хочу більше про нього нічого говорити. Він аферист, який, не знаю, з якої причини, допущений до такої посади, який веде руйнівну діяльність у Тристоронній контактній групі", — сказав він.

Нагадаємо, позаштатний радник глави Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю YouTube-каналу Ukrlife.TV заявив, що Україні не варто побоюватися біженців з Афганістану, яким погодився надати притулок офіційний Київ.

"ЄС закриває Балкани та Італію як зони, через які проникали біженці, а це означає, що вони підуть через Україну в Білорусь і в РФ, і ми до цього вже готуємось... Перший табір з 5 тисяч осіб вже буде тут, у нас, з афганських біженців... Треба розуміти, це ж не дикі моджахеди з кинджалами в зубах. Це освічена публіка, яка пропрацювала з західною коаліцією і знає мови. Часто вона освічена значно більше, ніж середньостатистичний українець, й інтегрована в західне суспільство. З ними проблем не буде, навпаки, ми їх будемо використовувати як перекладачів", — заявив Арестович.