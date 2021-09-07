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В Україну йде бабине літо: опади будуть блокуватися антициклоном Синоптики стверджують, що потеплішає вже з завтрашнього дня

В Україну прийшов антициклон, і починається бабине літо. Про це повідомив ведучий програми "Сьогодні Новини" на каналі "Україна 24".

"Більше 20 градусів тепла і ніяких дощів. В Україну прийшов антициклон, який сповіщає про початок бабиного літа. Потеплішає вже з завтрашнього дня, повідомляють синоптики", - розповів ведучий.

За даними синоптиків, вночі зменшиться ймовірність заморозків, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +17...+24 градусів, в Києві денна температура повітря досягне +22.

"Буде ясно і сухо. У цілому ж бабине літо прогнозують на весь тиждень, так як антициклон буде блокувати будь-які опади, запевняють метеорологи", - розповів ведучий.

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Нагадаємо, раніше в ефірі канала "Україна 24" віцепрезидент Професійної асоціації екологів Валерія Заружко розповіла, що кліматичні зміни в Україні вже через 10 років можуть стати незворотними, якщо не вжити негайних заходів. "Ми бачили це на власні очі, коли 19 липня за півгодини випала аномальна кількість опадів, яка зазвичай випадає протягом місяця. Це вже свідчить про те, що ми бачимо величезні зміни клімату в Україні вже сьогодні. Ми повинні про це подумати, бо часу залишається обмаль. За прогнозами експертів, якщо зміни не відбудуться до 2030 року, то, на жаль, процеси будуть незворотними", - сказала Заружко.