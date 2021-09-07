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Щепитися різними вакцинами від COVID-19 можна, але є кращий варіант - Комаровський "Ви повинні прагнути до того, щоб пройти повноцінний курс вакцинації стандартною однією вакциною", - сказав лікар

Робити щеплення від коронавірусу COVID-19 вакцинами виробництва різних компаній можна, але найкраще пройти повний курс вакцинації продуктом однієї компанії.

Про це в ефірі програми «Час Голованова» на телеканалі «Україна 24» заявив доктор Євген Комаровський.

«На сьогодні всі повинні розуміти, що бувають ситуації, коли вакцини закінчилися. Наш МОЗ на сьогодні дозволяє це (щепитися вакцинами виробництва різних компаній - ред) тільки тоді, коли немає можливості робити щеплення однією і тією самою вакциною. Хоча на сьогодні вже є дослідження, що після векторних вакцин дуже добре працюють мРНК-вакцини, після мРНК комбінації мРНК з векторною теж працюють. Простіше кажучи, можна, але кожне таке поєднання - це окреме питання, на нього купа варіантів відповідей, і ви не повинні про це думати», - зазначив Комаровський.

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«Ви повинні прагнути до того, щоб пройти повноцінний курс вакцинації стандартною однією вакциною. Хоча б тому, що для конкретної вакцини є певні інтервали. Наприклад, AstraZeneca. Спочатку її вводили з інтервалом в 4 тижні, потім, в процесі дослідження, з'ясувалося, що люди, яким друга доза введена через 12 тижнів, мають ідеальний варіант імунітету, і саме ця рекомендація стала поширюватися. І на сьогодні, коли ви, наприклад, використовуєте AstraZeneca - а через який час тоді вводити мРНК-вакцину, через 4 тижні чи 12? Не для кожного варіанту відповіді проведені дослідження. Однозначної відповіді немає», - додав лікар.

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Раніше в ефірі програми «Час Голованова» на телеканалі «Україна 24» лікар Євген Комаровський заявив, що Всесвітня організація охорони здоров'я не рекомендує проводити вакцинацію третьою дозою від коронавірусу COVID-19, оскільки в багатьох країнах проблеми із забезпеченням навіть однією дозою:

«За логікою, з досвіду Ізраїлю, США, Великої Британії створюється переконаність в тому, що третя доза реально працює і значно підвищує рівень антитіл. Але на сьогодні Всесвітня організація охорони здоров'я каже: третю дозу не треба. Чому вона так говорить? Тому, що вважається аморальним щепити третьою дозою, коли в світі купа країн, де люди і по одній не отримали».