23:14, Вчора

Комаровський розвіяв "величезну оману" щодо вакцинації від коронавірусу Лікар прокоментував протипоказання для щеплення

Наявність якихось захворювань у людини не є протипоказанням до вакцинації від коронавірусу.

Про це розповів в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24" доктор Євген Комаровський.

"Існує величезна омана, що наявність будь-яких хвороб є протипоказанням до вакцинації. У всьому світі з точністю до навпаки - наявність у людини хвороб робить її більш небезпечним суб'єктом для будь-якої хвороби. Тобто якщо ви маєте порок серця, цукровий діабет, ожиріння, гіпертонію, перенесли інфаркт, інсульт, то для вас інфекційна хвороба небезпечніша, ніж для людини здорової. Тому людину з купою хвороб треба прищеплювати в першу чергу, і цим шляхом йде весь цивілізований світ", - сказав лікар.

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Комаровський також припустив, що його "страшні слова" вплинуть на рейтинг програми, і купа людей скаже: "Запросили Комаровського, який продався виробникам вакцин".

Раніше доктор Євген Комаровський в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що людям, які харчуються різноманітно і повноцінно, не потрібно приймати вітаміни.

"У нас є така масова омана, що доктор знає рецепт чарівного вітаміну, який ви в себе засунете, і життя зміниться в кращий бік. Всесвітня організація охорони здоров'я стверджує: необхідно віддати перевагу повноцінному і різноманітному харчуванню, а не прийому комплексних вітамінів. Виняток хіба що для вітаміну D, який, вони кажуть, шкідливо отримувати з сонця, тому що сонце погано діє на шкіру, його можна приймати і всередину. Повноцінне й різноманітне харчування - це фактично різноманітність харчових груп, тобто треба їсти щось м'ясне, щось молочне, якийсь овоч, якийсь фрукт, крупу - ось вам і різноманітне харчування, і жодні вітаміни вам не потрібні", - пояснив він.