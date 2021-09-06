22:41, Вчора

Вітаміни не потрібні: Комаровський дав просту пораду українцям За словами Комаровського, "є така масова омана, що доктор знає рецепт чарівного вітаміну"

Людям, які харчуються різноманітно і повноцінно, не потрібно приймати вітаміни.

Про це розповів в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24" відомий лікар Євген Комаровський.

"У нас є така масова омана, що доктор знає рецепт чарівного вітаміну, який ви в себе засунете, і життя зміниться в кращий бік. Всесвітня організація охорони здоров'я стверджує: необхідно віддати перевагу повноцінному і різноманітному харчуванню, а не прийому комплексних вітамінів. Виняток хіба що для вітаміну D, який, вони кажуть, шкідливо отримувати з сонця, тому що сонце погано діє на шкіру, його можна приймати і всередину. Повноцінне й різноманітне харчування - це фактично різноманітність харчових груп, тобто треба їсти щось м'ясне, щось молочне, якийсь овоч, якийсь фрукт, крупу - ось вам і різноманітне харчування, і жодні вітаміни вам не потрібні", - пояснив він.

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Також доктор порадив, щоб бути здоровими, відволікатися від негативу.

"Ви бачите джерело негативної інформації, ним може бути сусід, телевізор, начальник на роботі. Треба зробити все, щоб нейтралізувати джерело негативної інформації. І друге - треба розуміти, що фізичні навантаження, здоровий сон і краса - це те, що нам дійсно треба", - зазначив Комаровський.

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Раніше доктор Євген Комаровський в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що значно знижує заробітки аптекарів, які торгують фальсифікованими ліками, тому його життю може загрожувати потенційна небезпека.

"Я, наприклад, точно зменшую на десятки мільйонів доларів заробітки аптекарів у цій країні. Вони мене потенційно можуть грохнути будь-якої миті, тому що кожне моє відео про "фуфломіцини" зменшує їхній дохід. Щоразу, коли я кажу, що цей аналіз не треба здавати..." - заявив він.