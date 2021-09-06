22:03, Вчора

Дітям і вчителям потрібна охорона: Комаровський про проблему шкіл Доктор прокоментував стрілянину по вчителях з арбалета в полтавській школі

В Україні потрібно в першу чергу охороняти не депутатів, а шкільних вчителів і дітей.

Таку думку висловив в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24" відомий лікар Євген Комаровський, коментуючи інцидент у полтавській школі, де дівчина стріляла з арбалета по вчителях.

"От я думаю: забігла дівчинка в школу з арбалетом стріляти вчителів. Вдумайтеся: який би ви фільм не подивилися про цивілізоване суспільство - будь-яка лікарня і школа починається з кого? З охорони. Тому що діти, а тим більше люди, які поруч з дітьми, це найбільша цінність держави. Цих людей треба охороняти в першу чергу. Я хочу розуміти, чому депутатів охороняють, а вчителів і лікарів не охороняють, хоча в них набагато більше проблем", - заявив Комаровський.

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Нагадаємо, вранці 6 вересня до однієї зі школ Полтави прийшла дівчина з арбалетом і поранила двох вчителів.

Поліцейські швидко встановили особу правопорушниці, нею виявилася місцева дівчина 2002 року народження. Її затримали, обставини та мотиви дій фігурантки з'ясовуються.

За фактом нанесення тілесних ушкоджень двом педагогам відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 15 та частиною 2 статті 115 (Замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Раніше доктор Євген Комаровський в ефірі телеканалу "Україна 24" назвав головні помилки сучасних матерів у догляді за дітьми.

Комаровський зазначив, що сучасні мами "замість того щоб народжувати дітей і подорожувати з ними, займатися з ними спортом, розвивати їх, часто-густо впадають у депресію, перестають бути жінками, обмінюються страшилками в соцмережах, шукають у дітей хвороби, стають рабами власних дітей".