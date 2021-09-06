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Імовірність дуже велика — Скалецька про червону зону карантину Ексміністерка охорони здоров'я розповіла, чому Україні не уникнути погіршення ситуації

Україна має великий ризик потрапити восени в червону зону карантину, розповіла в програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" ексміністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

"Імовірність дуже велика, бо, по-перше, навіть до листопада дійти з високим рівнем вакцинації буде досить складно. По-друге, ми сьогодні бачимо, що носіння масок і дотримання дистанції не виконується. Ви бачили, що було на стадіоні та в фан-зоні, коли грала українська збірна. Таких прикладів дуже багато щодня по всій Україні. Єдине, що вся Україна не буде в червоній зоні, а буде каскадна система, коли в одній області червона зона, в іншій жовта і таке інше", — сказала вона.

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Скалецька закликала вже зараз замислитися, як убезпечити себе.

"Але очікувати червону зону потрібно. Я поясню, що це означає: в першу чергу це навантаження на систему охорони здоров'я, на ліжка, на лікарів. Кожен повинен вже зараз, у вересні подумати, що зробити, щоб він і його близькі не потребували медичної допомоги, госпіталізації в важкий період масового поширення вірусу, який очікується в кінці жовтня - листопаді", — сказала вона.

Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, які обмеження можуть бути введені в Україні у зв'язку з ростом захворюваності на коронавірус. За його словами, поки немає підстав переходити в "помаранчеву" або "червону" зони, обмеження в основному будуть стосуватися масових заходів.

"У нас є ще тиждень, щоб активніше провакцинуватися. Вакцина зараз є в Україні, і ми повинні розуміти, що вакцина — це єдиний спосіб захисту від середнього або важкого протікання хвороби. Потрібно робити все, щоб запобігти колапсу системи охорони здоров'я", — підкреслив міністр.

Додамо, за даними Міністерства охорони здоров'я, за добу 5 вересня в Україні зафіксовано 773 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 62 дитини. Також за минулу добу госпіталізовано 635 осіб, летальних випадків — 18, одужали 457 осіб.