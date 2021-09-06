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У нас є тиждень — Віктор Ляшко відповів, чи буде локдаун в Україні Голова МОЗ розповів, які обмеження введуть з 13 вересня

Чи буде введений локдаун в Україні, розповів у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Україна працює за постановою, якою встановлено адаптивний карантин. Сьогодні у нас відбулося кілька урядових зустрічей і нарад, які чітко показують, що Україна вже сьогодні перевищила індикатори, які можуть перевести країну з зеленого рівня епідемічної небезпеки в жовтий. Ми від МОЗ подали клопотання до Кабміну, поточного тижня відбудеться комісія техно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка розгляне наше звернення. І швидше за все, з наступного понеділка Україна перейде на жовтий рівень епідемічної безпеки. Відповідно, будуть встановлені додаткові обмеження, які передбачені для жовтого рівня і стосуються в основному масових заходів", — сказав він.

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Міністр пояснив, що згідно з постановою, на жовтий рівень переходить відразу вся Україна. Якщо місцями відбувається погіршення до оранжевого або червоного рівня, країна переходить до регіонального розподілу на зони. Зараз небезпеки переходу на помаранчевий або червоний рівень немає в жодному регіоні України. Ляшко розповів, як працюватимуть школи, дитсадки і транспорт з 13 вересня.

"У жовтому рівні обмежень для роботи громадського транспорту немає. Що до освітніх закладів, норми передбачають, що школи працюють в офлайні, якщо 80% педагогів вакциновані проти коронавірусу. Якщо ця норма не дотримана, то школа переходить в онлайн-режим", - сказав він.

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Ляшко закликав українців скоріше вакцинуватися.

"У нас є ще тиждень, щоб активніше провакцинуватися. Вакцина зараз є в Україні, і ми повинні розуміти, що вакцина — це єдиний спосіб захисту від середнього або тяжкого протікання хвороби. Потрібно робити все, щоб запобігти колапсу системи охорони здоров'я. Зараз система справляється з кількістю хворих, ми бачимо, що середньотижнева кількість ушпиталених коливається на рівні 6-6,5 тисяч хворих. Якщо подивитися по ліжках з киснем, то 11% таких ліжок зайнято хворими, але з усіх ушпиталених 65% потребують кисневої терапії. Це говорить про те, що коронавірусна хвороба протікає тяжко серед невакцинованих людей", — сказав він.

Раніше міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов розповів, що уряд готується до можливих нових карантинних обмежень. "Ми готуємося до цього. По-перше, проводиться аналітика по тому, як цей штам поводиться в інших країнах. По-друге, у нас діє постанова Кабміну, яка визначає 4 зони карантину, у нас карантин ніхто не скасовував. Ми зараз просто по всій країні в зеленій зоні. У разі локальних спалахів буде вводитися жовтий, помаранчевий або червоний рівень небезпеки", — сказав він.

Додамо, за даними Міністерства охорони здоров'я, за добу 5 вересня в Україні зафіксовано 773 нових підтверджених випадків коронавирусной хвороби COVID-19, з них 62 дитини. Також за минулу добу госпіталізовано 635 осіб, летальних випадків — 18, одужали 457 осіб.