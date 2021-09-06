"Час Голованова": гість програми - Євген Комаровський

Головні теми ефіру — рецепт успіху України і майбутнє медреформи

"Час Голованова": гість програми - Євген Комаровський

На телеканалі "Україна 24" триває соціально-політичний проєкт "Час Голованова".

З гостем програми, відомим українським лікарем Євгеном Комаровським, Василь Голованов обговорить наступні теми:

  • - Пацієнт здоровий чи хворий: який рецепт успіху України в наступні 30 років незалежності?
  • - Медреформа в Україні: коли зарплати лікарів стануть достойними, а послуги якісними?

Дивіться сьогодні "Час Голованова" о 21:00 на телеканалі "Україна 24".

Джерело Україна 24 Теги Євген Комаровський