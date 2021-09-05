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Подорожі Україною: названі найпопулярніші напрямки Голова держагентства з розвитку туризму розповіла, куди всередині країни найчастіше їздять українці

Про найпопулярніші туристичні напрямки всередині України розповіла у програмі "Сьогодні День. Вихідний" на телеканалі "Україна 24" голова Державної агенції з розвитку туризму Мар’яна Олеськів.

"Українці вибирають в більшості гірський та морський відпочинок. Але відновилися і подорожі в інші міста – міський туризм. Це напрямки на Чернігів, Вінницю. Тернопіль – міста, в яких люди намагаються запланувати для себе подорожі у вихідні. Плюс у нас є маршрути культурні – Замки Тернопілля, Львівщина, які також є популярними. Херсонщина залишається популярною серед туристів. Нові туристичні маршрути як "Дорога вина і смаку" — в Бессарабії та на Закарпатті", — сказала вона.

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Раніше гендиректор Асоціації страхового бізнесу В'ячеслав Черняховський розповів, на що звертати увагу при оформленні страхування на час відпочинку.

"Туроператор, який включає в пакет страховку, часто включає мінімальну, розраховану на пляжного туриста, який сидить під грибком, за буйки не запливає, не пірнає з аквалангом, не їздить на "банані", водних мотоциклах. Якщо у туристів є бажання всі ці розваги використовувати, то краще відразу при укладанні договору попереджати туроператора про те, що вони хочуть використовувати опцію активного відпочинку", — сказав він.