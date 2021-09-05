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Як вибирати курку в магазині: експерт дав поради Максим Несміянов розповів, на що звертати увагу при покупці курятини

Як правильно вибирати курячу продукцію в магазинах, розповів у програмі "Сьогодні Ранок. Вихідний" на телеканалі "Україна 24" виконавчий директор Союзу споживачів України Максим Несміянов.

"Якщо ви бачите товар (курку), який повинен бути у вакуумі, а він развакуумувався, цей товар прискорено псується, брати його ні в якому разі не варто. Щодо термінів реалізації питайте, коли продукція зроблена. Вам скажуть: вчора привезли. Але треба дізнатися, коли було вироблено. Я знаходив прострочену на три місяці рибу в холодильниках в магазинах. Ховають прострочення, підморожують, а потім покупцям під виглядом акцій продають. Завжди просіть маркування, документи, коли товар був проведений, якщо у вас є підозри", — сказав він.

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Також експерт дав пораду щодо термінів зберігання курятини

"Філе зберігається 96 годин, шматочки, стегенця зберігаються 48 годин. Якщо берете фарш, не беріть старше доби. І взагалі, фарш не рекомендував би брати, тому що всі ми розуміємо, там є все — і кісточки, і шкура, і все що завгодно", — сказав він.

Раніше глава правління громадської організації "Всеукраїнська асоціація з питань захисту прав споживачів" Споживча довіра "Олена Куликова розповіла, що показали перевірки продукції з курятини в українських супермаркетах.

Основний акцент при перевірці робився на гормони росту, антибіотики, але, на щастя, ні гормонів, ні антибіотиків, ми все перевіряли по ГОСТу, три групи антибіотиків і три групи гормонів — нічого ми не виявили. Але за органолептичними показниками проблем з куркою було багато", — розповіла вона.