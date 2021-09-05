15:31, Сьогодні

Ми були дуже здивовані — експертка про перевірку курятини в супермаркетах Олена Куликова розповіла, які в Україні бувають проблеми з якістю курятини

Про результати перевірки якості курятини в супермаркетах розповіла в програмі "Сьогодні Ранок. Вихідний" на телеканалі "Україна 24" голова правління громадської організації "Всеукраїнська асоціація з питань захисту прав споживачів" Споживча довіра "Олена Куликова.

"Курятина нас цього року, з одного боку, засмутила, з іншого — порадувала. Ми досліджували заводські курячі тушки в супермаркетах. Основний акцент при перевірці робився на гормони росту, антибіотики, але, на щастя, ні гормонів, ні антибіотиків, ми все перевіряли по ГОСТу, три групи антибіотиків і три групи гормонів — нічого ми не виявили", — сказала вона.

Читайте також: Краще робити самим: експерт розповів про небезпечний склад магазинного печива

Експертка назвала негативні результати перевірок.

"Але за органолептичними показниками проблем з куркою було багато. Кілька зразків не пройшли за мікробіологічними показниками, при тому, що курку ми вибирали у вакуумній упаковці. Здавалося б, що може бути для покупця безпечніше... Це говорить про те, що бактерії вже перебували в самої курятині, і продавець не винен. Ще нас засмутило те, що кілька зразків курки були погано знекровлені, на тушці виявлені синці. Цього бути не повинно. В одному зі зразків ми виявили гель-згущувач під шкірою курки. Це нас теж дуже здивувало, тому що нам здавалося, що вже на такі хитрощі виробники не йдуть. Продавати під виглядом курки гель — це нелегально, це вже фальсифікація", — сказала вона.

Раніше хлібний сомельє Ігор Лаврешін розповів, який хліб не можна їсти через небезпеку для здоров'я. За його словами, хліб може бути небезпечним для здоров'я людини через порушення правил його зберігання і через зараження цвіллю.

"Якщо на хлібі цвіль — в жодному разі такий хліб не можна вживати в їжу, тому що якщо вона вже з'явилася, це свідчить про те, що глибоке зараження пліснявими спорами вже сталося в хлібі. Зрізати ні в якому разі не можна. Такий хліб не можна вживати в їжу", — заявив експерт.