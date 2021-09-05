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З чемпіонами світу зіграли дуже достойно — Зінченко про матч Україна - Франція Телеведучий висловився про результат відбіркового матчу на ЧС-2022

Україна 4 вересня у складному матчі зіграла внічию з Францією – 1:1. Подробиці розповів ведучий новин спорту каналу "Україна 24" Євген Зінченко у програмі "Сьогодні Ранок. Вихідний".

"Вітаю вас з непоганим результатом. Не можу сказати, що це хороший результат, але це непоганий результат. З результатом після матчу з Казахстаном українці не виправились. Треба було вигравати дві гри з Казахстаном, щоб потім не довелося виправлятися. З чемпіонами світу (Франція виграла останній чемпіонат світу 2018 року – ред.) виправлятися дуже важко, я б сказав, неможливо і непотрібно", — сказав він.

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На думку Зінченка, гра української команди була кращою, ніж минулі рази.

"З чемпіонами світу українці зіграли дуже достойно. Я вважаю, що перший тайм взагалі можна ставити за приклад, як потрібно діяти проти чемпіонів світу. Давайте підбадьорювати хлопців, бо вони заслужили вчорашньою грою те, щоб їх підбадьорювали та казали: результат не дуже хороший, але гра набагато краща, ніж була до цього", — зазначив ведучий.

Нагадаємо, збірна України зіграла внічию з Францією на стадіоні НСК Олімпійський в рамках відбору на Чемпіонат світу 2022 року, який відбудеться в Катарі (1:1).

Спочатку українська збірна повела в рахунку завдяки дебютному голу півзахисника Миколи Шапаренка, але після перерви Франція відігралася.

Україна вп'яте у 12 матчах зіграла з Францією внічию, також були шість поразок і одна перемога.

Збірна України у кваліфікації ЧС-2022 всі 5 поєдинків зіграла внічию. Наступний матч відбору Україна зіграє 9 жовтня на виїзді проти Фінляндії.