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Екологиня попередила про величезні зміни клімату в Україні: часу залишилось обмаль Вплив глобального потепління в найближчі роки може стати незворотним

Кліматичні зміни в Україні вже через 10 років можуть стати незворотними, якщо не вжити негайних заходів.

Про це в ефірі програми "Сьогодні Ранок. Вихідний" на телеканалі "Україна 24" розповіла віцепрезидентка Професійної асоціації екологів Валерія Заружко. На запитання, що в Україні може свідчити про зміни клімату, Заружко відповіла:

"Ми бачили це на власні очі, коли 19 липня за півгодини випала аномальна кількість опадів, яка зазвичай випадає впродовж місяця. Це вже свідчить про те, що ми бачимо величезні зміни клімату в Україні вже сьогодні. Ми маємо про це подумати, тому що часу лишається обмаль. За прогнозами експертів, якщо зміни не відбудуться до 2030 року, то, на жаль, процеси будуть незворотними".

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Водночас, екологиня зазначила, що робити зміни не запізно:

"Є зміни, які треба робити на державному рівні – впровадження методів циркулярної економіки, які вже є в європейських країнах. Саме це надасть нам можливість не використовувати наші природні ресурси, а використовувати сировину, яка була вже використана раніше, тобто беремо вторинну сировину і використовуємо її в нових продуктах. Це перший рівень. По-друге, ми маємо зменшити викиди у повітря. Над цим вже працюють, у нас є нацплан зі скорочення викидів у повітря, який був підписаний в рамках Угоди про асоціацію з ЄС, але, на жаль, не виділені кошти на фінансування цієї програми".

Також Заружко наголосила на необхідності підвищення рівня екологічної свідомості громадян:

"Треба стосовно цього працювати з дітьми ще зі шкіл, або навіть дитячих садочків, щоб підвищити рівень екологічної відповідальності".

Нагадаємо, за прогнозами екологів, через глобальні зміни клімату Україні загрожує підтоплення прибережних зон і нещадні посухи на півдні. За найгіршого сценарію кліматичних змін частина нині окупованого Криму за декілька десятиліть піде під воду, як і ще пів тисячі українських населених пунктів.

"Якщо Чорне море підніметься на 82 сантиметри, то це вже будуть доволі значні наслідки. Це і Затока, і Херсон, і Миколаїв, і Маріуполь, і Бердянськ – вони лише частково, не повністю, але все одно в потенційній зоні затоплення. Одеса – на 17%, а таке місто, як Вилкове – на 99%", - розповіла експертка з адаптації до зміни клімату Ольга Гусакова.