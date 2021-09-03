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Травили газом і душили: в Польщі поліцейські насмерть забили українця у витверезнику Останні години життя Дмитра Никифоренка зафіксували камери відеоспостереження

У польському місті Вроцлав поліцейські у витверезнику забили на смерть громадянина України Дмитра Никифоренка. Чоловіка закували в кайданки, били кийками, застосували газ, знущались і душили. Обставини з'ясовує слідство.

Як повідомляється в ефірі програми "Сьогодні Новини" на телеканалі "Україна 24", до Вроцлава прибув український консул. Генконсульство України в Кракові взаємодіє із польськими правохоронцями і підтримує зв'язок із рідними Никифоренка. Українські дипломати обіцяють докласти всіх зусиль, щоб причина смерті українського громадянина була з'ясована, а винні - покарані.

Останні години життя Дмитра зафіксували камери спостереження вроцлавського витверезника. Подробиці повідомив журналіст польської Gazeta Wyborcza Яцек Гарлуковіч, який бачив відео на власні очі.

"Подробиці тих подій, які стались 30 липня у вроцлавському центрі, дізнались від моїх інформаторів, які знали про це відео, що справило на них дуже сильне враження… Наприкінці серпня нам нарешті вдалося самим дістатися до того відео і побачити його на власні очі… На відео запис останніх годин життя Діми від моменту його приїзду до центру протверезіння – аж до моменту смерті. Пізніше камера записує – мертвий Діма лежить на підлозі у вроцлавському витверезнику в очікуванні на прокуратуру. Після приїзду Діми до нього дуже жорстоко поставились поліцейські, які є персоналом центру. Його вводять до кімнати в кайданках. На його обличчі видно сліди, які свідчили про застосування газу. Він дуже страждав, коли сидів на лавці з закутими руками, плакав, щось викрикував", - розповів польський журналіст.

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Гарлукович уточнив, що на відео з камери центру записана лише картинка без звуку.

"Коли вони розстібають кайданки, він намагається розтягнути руки і піднімається. В цей момент на нього накидаються четверо поліцейських. Пізніше долучаються ще двоє. Наступні 30-40 хвилин тих шестеро поліцейських цілу годину намагаються його опанувати, намагаються прив'язати його лямками до ліжка, але роблять це невдало. Діма, як кожна зв'язана людина, намагається в якийсь спосіб звільнитися, намагається вирватись. Через 30-40 хвилин на ньому вже сидить без перерви від чотирьох до дев'яти осіб. Потім без перерви його давлять двоє поліцейських. Один затискає його голову коліном, інший душить руками. Так довго, що в якийсь момент Діма просто перестає дихати", - повідомив він.

Нагадаємо, в листопаді 2020 року в Польщі під час затримання поліцією помер український заробітчанин. Трагедія сталася в Лодзькому воєводстві.

Відомо, що правоохоронці перед тим, як надіти кайданки, застосували електрошокер. Після цього сорокачотирирічному громадянину України стало зле, і він помер.

Президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник розповів, що "була непокора з боку цієї людини і було застосовано спецзасіб".

Він порадив українцям, які потрапляють у подібну ситуацію, "підкорятися, а вже потім звертатися до адвокатів, до наших консулів і захищати свої інтереси".