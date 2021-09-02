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Україна і США тісно співпрацюватимуть у сфері IT після візиту Зеленського - експерт Можливо, що провідні IT-компанії США розміщуватимуть замовлення з розробки програмного забезпечення в Україні

Україна і США після візиту Володимира Зеленського можуть тісніше співпрацювати в сферах IT і кібербезпеки. Таку думку в ефірі програми "Сьогодні День" на каналі "Україна 24" висловив експерт з кібербезпеки Сергій Денисенко.

На його думку, можливо, що в Україні розвиватимуться IT-хаби.

"Це можливо, тому що у нас великий науковий потенціал у сфері IT, але для цього потрібно створити певні умови, щоб інвестори зайшли на нашу територію. Наксамперед - законодавство має сприяти розвитку цієї сфери в нашій країні. Друге - зменшення податкового тиску на цю сферу, ми знаємо, що IT-фахівець в нашій країні отримує зарплату майже в 6 разів меншу, ніж за кордоном. Це призведе до підвищення зарплат, і інвестори зможуть спокійно створювати IT-хаби на території України", - сказав Денисенко.

Експерт упевнений, що в сфері кібербезпеки буде тісніша співпраця і обмін інформацією, пов'язаною з загрозами.

"Нині в Україні створюється все більше інституцій з кібербезпеки. Нещодавно було сказано, що будуть створені кібервійська, до цього були створені UA30 (центр з протидії кіберзагрозам - ред.) і таке інше. Цей діалог буде обумовлений тим, щоб налагодити тісніші взаємини з кіберзахисту, а також інцидентів, що відбуваються на міжнародному тлі. Наприклад, на нашу країну здійснюється кібернапад, наші кіберзахисники передають інформацію в США, щоб вони могли попередити таке втручання і унеможливити його поширення. І навпаки, якщо на США йде атака, вони попереджають наших, і вони вживають заходів", - сказав Денисенко.

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Також експерт вважає можливим після візиту Зеленського в провідні IT-компанії США, щоб вони розміщували замовлення з розробки в Україні.

"На території України за 5-6 років ми бачимо багато стартапів в IT-сфері. Компанії, такі як Apple, можуть запропонувати нашим громадянам аутсорс з розробки тих чи інших проєктів, модулів, програмного забезпечення, яке вони випускають", - упевнений Денисенко.

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Зазначимо, що, як повідомляє LIGA.net, в рамках свого візиту до США Володимир Зеленський 2 вересня зустрінеться з гендиректором Apple Тімом Куком, а також поспілкується з інвесторами з Кремнієвої долини.

Раніше в ефірі "Україна 24" українсько-британський журналіст і дипломат Богдан Нагайло зазначив, що зустріч президентів була підкріплена низкою практичних домовленостей, і США демонструють підтримку України. "Є ціла низка багатогранних домовленостей, які дають практичний компонент цим заявам - і фінансова допомога, і у військовій сфері, співробітництво в сфері енергетики, космосу, банків, інформатики і так далі. Я бачу, що були старання підняти цей рівень вище, ніж було. Це несподіванка", - підкреслив він.