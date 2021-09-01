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У Росії потрібно відібрати назву "Русь", вона вкрадена в України - Арестович За словами спікера ТКГ, крадіжка назви дозволяє Путіну зазіхати на територію України

Московська Росія вкрала в України назву "Русь", і Україна має право претендувати на цю назву. Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" заявив радник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович.

"Є дискусія в Офісі президента, яка підтримана академічним науковим співтовариством. Є певні наслідки цієї дискусії, тому що якщо ви побачите привітання президента з Днем Незалежності, він кілька разів використовував назву "Русь-Україна". Це відомий історичний факт", - сказав радник.

Арестович підкреслив, що Московія в XVIII столітті вкрала назву "Русь" з політичною метою, і наслідки такого рішення - посягання Путіним на територію України.

"На початку XVIII століття відбулася величезна крадіжка. Московія забрала собі назву "Русь". А зробив це Феофан Прокопович, який відстоював ідею православної держави на противагу католикам і Османській імперії. Він зробив ставку на Московію. Три роки він вмовляв імператора Петра і говорив, що тільки це дозволить Росії претендувати на династичну спадкоємність російських земель, віри, мови. А всім відомо, що Богдан Хмельницький називав себе князем руським. Гадяцька угода передбачала єдність трьох народів, один з яких - руський. Ця крадіжка і дозволяє росіянам зазіхати на нашу територію, державу, заявляти Путіну, що ми - один народ і створювати іншу пропаганду", - сказав Арестович.

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Водночас радник ТКГ в разі можливого повернення Україні назви "Русь" не бачить ніяких проблем, які були в зв'язку з перейменуванням Македонії на Північну Македонію.

"Ні, жодна ж країна не претендує на назву "Русь". А Російська Федерація - не Русь, це зовсім інша справа. Вони, звичайно, намагатимуться завдавати нам проблем, але ми їх обійдемо", - сказав Арестович.

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Зазначимо, що Гадяцький договір був укладений 1658 року між Річчю Посполитою та Гетьманщиною, яка могла увійти до складу Речі Посполитої під назвою "Велике Князівство Руське", однак ініціативи залишилися на папері.

Раніше Арестович в інтерв'ю журналісту Роману Цимбалюку сказав, що Україну треба перейменувати, щоб відібрати в Росії право на спадок Київської Русі. "Перехоплення спадщини Київської Русі - головне, що нам потрібно зробити. Це набагато важливіше танків. Поки ми рухаємося в правильному напрямку", - сказав він.