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У Києві знову запустять групи контролю за коронавірусом - Держпродспоживслужба Олег Рубан вважає, що роз'яснювальні заходи не приносять відчутного результату

У Києві, передусім в навчальних закладах, відновиться робота мобільних груп контролю за протиепідемічним режимом. Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на каналі "Україна 24" розповів начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан.

Рубан зазначив, що в зв'язку з початком навчального сезону важливо приділяти увагу пропаганді вакцинації та дотримання режиму.

"Сьогодні розпочалося навчання. Школярі та адміністрація шкіл повністю підготовлені до викликів коронавірусу. Кожна школа має алгоритмом дій в разі виявлення хворих. Сьогодні ми перебуваємо в зеленій зоні, і головне завдання - максимально провести вакцинацію. Це потрібно компілювати з навчанням, організовувати пропаганду щодо вакцинації, про заходи, які повинні бути обов'язково - дистанція, масковий режим в окремих групах і щоденний контроль стану здоров'я", - сказав чиновник.

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За словами Рубана, роз'яснювальні роботи не приносять відчутного результату, тому доведеться відновляти роботу груп контролю.

"Сьогодні запропоновані різні форми навчання. Люди дійсно вже забули, що таке хвороба. Ми в Києві фіксуємо незначне збільшення захворюваності. Але в двох регіонах України зафіксовано можливий перехід в жовту зону, яка буде в майбутньому і в Києві. Тому необхідно підвищити відповідальність і адміністрацій, і батьків дітей. Як показує практика, роз'яснювальні роботи дуже слабо проходять, тому з наступного тижня за дорученням мера Києва поновлюється робота мобільних груп з контролю за протиепідемічним режимом. І насамперед це будуть школи і вузи", - сказав Рубан.

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Нагадаємо, раніше в ефірі "Україна 24" міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов розповів, що уряд готується до можливих нових карантинних обмежень. "Ми готуємося до цього. По-перше, проводиться аналітика по тому, як цей штам поводиться в інших країнах. По-друге, у нас діє постанова Кабміну, яка визначає 4 зони карантину, у нас карантин ніхто не відміняв. Ми зараз просто по всій країні в зеленій зоні. У разі локальних спалахів буде вводитися жовтий, помаранчевий або червоний рівень небезпеки", - сказав він.