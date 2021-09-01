00:09, Сьогодні

"Він стрибав у басейн в одязі": Гордон про інтерв'ю з Моргенштерном За словами журналіста, "Моргенштерн - добрий хлопець"

Журналіст Дмитро Гордон в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24" розповів, як він у Туреччині брав інтерв'ю в скандального російського репера Моргенштерна.

"Моргенштерн - добрий хлопець. Він каже: ну ми ж після інтерв'ю підемо до ресторану кудись. А він зупинився в іншому готелі в Стамбулі. Він каже: поїхали до нас. Я кажу: але в мене одна умова, плачу я. Ми сіли на березі протоки, шикарний готель, красиво, замовили чорної ікри, шампанського. Звичайно, коли потім принесли рахунок, ми з ним за рахунок вже не билися. Тому що він був уже в такому стані, коли люди не б'ються. Він вже стрибав у басейн в одязі, все було як треба. Це в інтерв'ю не увійшло", - сказав Дмитро Гордон.

Читайте також: Соромно бути народним артистом: Гордон закликав скасувати "радянські" звання

Нагадаємо, що у 2021 році репер Моргенштерн (Алішер Валєєв) планував дати одразу декілька концертів в Україні - в Києві, Харкові та Запоріжжі.

Однак Міністерство культури за клопотанням Служби безпеки внесло Моргенштерна до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.

Валєєв подав позов до Окружного адміністративного суду Києва з вимогою скасувати це рішення.

Журналіст Дмитро Гордон в ефірі телеканалу "Україна 24" заявляв, що йому незрозумілі причини заборони на в'їзд в Україну російському реперу Моргенштерну.