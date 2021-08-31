Гордон звернувся до жителів ОРДЛО: хто "каламутить воду", залишить Донбас за добу

Журналіст заявив, що колаборантам "українська армія дасть коридор, яким вони залишать цей край назавжди"

Гордон звернувся до жителів ОРДЛО: хто "каламутить воду", залишить Донбас за добу

Україна обов'язково поверне окуповані райони Донбасу, а тим, хто "каламутить воду" в ОРДЛО, українська армія дасть лише добу, щоб покинути ці території назавжди.

Про це заявив в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24" журналіст Дмитро Гордон.

"Донецьк - дуже гарне зелене місто. Які готелі прекрасні. Donbass Palace - який готель, один з найкращих у країні. Який чудовий побудували аеропорт - розбомбила все сволота. Аеропорт був найкращим аеропортом України. Стадіон "Донбас Арена" - найкращий стадіон України. Донецьк - приголомшливе місто. Мені дуже шкода донеччан, хто зараз там живе, тих, хто був змушений виїхати. Там комендантська година і тепер, люди живуть в страху, забиті", - сказав Гордон.

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Журналіст звернувся до жителів Донбасу:

"Я хочу, щоб усі жителі Донецька й Луганська знали, що ми на них чекаємо, ми їх любимо, для нас це громадяни України. І ми обов'язково будемо разом. А ті, хто каламутить воду там сьогодні, з російськими паспортами хто прийшов туди каламутити воду - їм українська армія дасть коридор, яким вони залишать цей край назавжди протягом доби. Єдине, на що вони можуть розраховувати - на коридор і в прямому, і в переносному сенсі".

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Раніше журналіст Дмитро Гордон в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що українська армія на Донбасі може почати наступ без попередження.

"Про наступальні дії на Донбасі не будуть попереджати ані населення України, ані наших ворогів у Росії. Коли українська армія і верховний головнокомандувач зрозуміють, що настав час, будуть наступальні дії, без попередження", - сказав журналіст.

Також Гордон в ефірі каналу "Україна 24" висловив думку, що масового наступу Росії на Україну восени не станеться, тому що Володимиру Путіну не потрібно, щоб "у Росію йшли труни".

Джерело Україна 24 Теги Донбас ОРДЛО Дмитро Гордон