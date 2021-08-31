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Ніж у спину від підлітків: у Рівному двоє близнюків поранили жінку Поліція порушила справу за статтею "хуліганство"

У Рівному жінку посеред білого дня ударили ножем у спину. Біля дитячого майданчика на неї напали двоє неповнолітніх.

Як повідомляється в ефірі програми "Україна Сьогодні" на телеканалі "Україна 24", 42-річну потерпілу ушпиталили. На відео з камер спостереження видно, як один із хлопців б'є у спину перехожу і втікає. За гарячими слідами правоохоронці вийшли на ймовірних нападників. Ними виявилися двоє 15-річних братів-близнюків. Інцидент кваліфікували як хуліганство. Хлопець, який поранив жінку, наразі у СІЗО.

"За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Частиною 4 статті 296 передбачена відповідальність від 3 до 7 років. Мотив, як одна з версій – перегляд заборонених мультфільмів і комп'ютерних ігор, де присутня певна жорстокість", - розповів начальник Рівненського районного управління поліції Роман Штеба.

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Хірург Рівненської обласної лікарні Віктор Мулярчук повідомив, що постраждала жінка отримала чотири поранення, два з них досить глибокі.

"Пацієнтці проведено хірургічну обробку ран, проведено зупинку кровотечі, нині пацієнтка перебуває у відділенні інтенсивної терапії. Загрози життю немає", - сказав лікар.

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Фото - Поліція Рівненської області

Фото - Поліція Рівненської області