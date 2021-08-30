20:10, Сьогодні

Примусових щеплень не буде: в МОЗ розповіли про вакцинацію вчителів Освітяни є однією з основних груп ризику

Міністерство охорони здоров'я проводить просвітницьку роботу серед працівників освіти, щоб стимулювати їх зробити щеплення від коронавірусу COVID-19, але вакцинація є добровільною.

Про це розповів в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" речник МОЗ Роман Борщ, коментуючи інформацію, що в Україні повністю вакциновані від COVID-19 менше 30% вчителів.

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Речник МОЗ зазначив, що освітяни є однією з основних груп ризику, "адже це ті люди, які щоденно в своїй роботі контактують з великою кількістю людей, і мають підвищений ризик захворіти на COVID-19". Борщ нагадав, що при переході у жовту чи помаранчеву зону карантину навчальні заклади зможуть продовжувати очне навчання лише якщо там буде 80% та більше вакцинованих працівників.

"Це є одним з найперших заходів, які мають стимулювати вчителів і працівників освіти щепитися і таким чином вберегти себе, своїх рідних, колег, і забезпечити таким чином очне навчання… Також ми продовжуємо спільно з Міністерством освіти та науки і просвітницьку роботу, забезпечуємо всією необхідною інформацією про процес вакцинації, про вакцини", - зазначив він.

На запитання, чи розглядає МОЗ способи, щоб більш наполегливо стимулювати освітян до вакцинації, Борщ зазначив:

"Я скажу, що вакцинація від коронавірусу в Україні є добровільною і безоплатною. Наразі не передбачено ніякої примусової вакцинації. Є в нас постанова Кабінету міністрів, яка чітко регламентує, в яких випадках може працювати заклад чи не може… Наразі в Міністерстві не розглядається будь-який примусовий елемент або щеплення будь-яких груп населення".

Речник МОЗ також повідомив, що станом на 29 серпня, "якщо брати загалом працівників освіти, майже 890 тисяч щеплень було проведено".

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Нагадаємо, начальник головного управління загальної середньої та дошкільної освіти Міносвіти Юрій Кононенко повідомив, що перед початком навчального року повністю вакциновані від коронавірусу 29% колективів шкіл. Він зазначив, що в Міносвіти такі показники вакцинації вважають успішними.

"Станом на 27 серпня повністю вакциновані близько 185 тисяч педагогів - це 29%. І 23% - ще 145,5 тисяч осіб - вакциновані однією дозою", - повідомив Кононенко, якого цитує "Громадське радіо".

За даними МОЗ на 30 серпня, від початку кампанії вакцинації в Україні сумарна кількість зроблених щеплень становить 8 931 640. З них отримали 1 дозу — 5 308 725 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) — 3 622 915.

Згідно з опитуванням компанії Gradus Research, проведеним 2 липня, більшість українців, які не планують вакцинуватися, не змінять своєї думки, навіть якщо після цього можна буде їздити до Європи.