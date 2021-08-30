18:54, Сьогодні

Потрібна комісія і реєстр — омбудсмен розповіла про труднощі пошуку зниклих на Донбасі Людмила Денісова розповіла, чого не вистачає для ефективної роботи щодо зниклих безвісти

Зниклими безвісти за час російської окупації на Донбасі вважаються 258 осіб, повідомили в Міністерстві закордонних справ. Ситуацію прокоментувала в програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Відповідно до закону, який був прийнятий у 2018 році, що визначає правовий статус людей, зниклих безвісти, потрібно, щоб в Україні була створена і працювала комісія з пошуку зниклих безвісти. На жаль, на сьогодні комісія, яку було створено у 2020 році, не запрацювала. Чому? Тому що недостатньо фінансування, і в цілому комісія складається з представників державних органів, але на постійній роботі в ній — лише її голова. Але голова комісії не може робити все сам. Їм потрібно створити секретаріат, а якщо немає грошей в бюджеті, то і секретаріату немає. Друге питання — досі не створено реєстр, який за цим законом мало створити Міністерство юстиції. Зараз Міністерство юстиції вносить проєкти законів, щоб змінити - або в цілому прибрати комісію і віддати повноваження уповноваженому, або зробити якусь нову посаду", — сказала вона.

Читайте також: Арестович про переговори щодо Донбасу: Росія не стане більш договороспроможною

За словами Денісової, офіційний список зниклих безвісти може бути неточним.

"Ми завжди спілкуємося з громадськими організаціями, в тому числі на окупованих територіях, отримуємо від них інформацію, перевіряємо її, потім причетні органи перевіряють і вносять до списку. Але все одно це неточна інформація, і якщо хтось знає про будь-яких зниклих, то ми в очікуванні інформації", — сказала вона.

Нагадаємо, в Міжнародний день жертв насильницьких зникнень у МЗС заявили, що за 7 років сотні людей зникли безвісти або були викрадені на тимчасово окупованих Росією територіях України.

"МЗС у черговий раз привертає увагу світової спільноти до долі цих людей і факту причетності російської окупаційної адміністрації до їх зникнення. Росія повинна понести відповідальність за свої агресивні дії та порушення прав людини й звільнити всіх, кого незаконно затримали", — йдеться в повідомленні міністерства.